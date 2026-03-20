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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Delhi Budget 2026 : दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बजट से पहले कामगारों और किसानों से बातचीत की

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भारत समाचार

President Droupadi Murmu Visit : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से की...

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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

India Energy Growth : भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा, भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी ...

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भारत समाचार

Indian New Year Wishes 2026 : राष्ट्रपति मुर्मु और उपराष्ट्रपति ने चैत्र शुक्लादि, उगादी और गुड़ी पड़वा पर्वों पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

भारत समाचार

Navratri Day 2 Puja : नवरात्रि में मां अम्बे की भक्ति से सराबोर वातावरण मन को शांति और ऊर्जा से भर देने वाला : पीएम मोदी

Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 05:37 AM

Nawada Car Accident : बिहार के नवादा में जेडीयू विधायक विभा देवी के बेटे की कार दुर्घटना में मौत

Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 05:35 AM

Agra Road Accident : आगरा में अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौके पर मौत

Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 05:34 AM

Delhi NCR Weather Update : बरसात का दौरा जारी, तापमान में आई गिरावट, एक्यूआई भी ग्रीन और येलो जोन में पहुंचा

Mar 20, 2026, 05:48 AM

Mumbai Fake Apple Products : एप्पल की नकली मोबाइल एक्सेसरीज रैकेट का खुलासा, मुंबई पुलिस की कार्रवाई में 6 दुकानदारों पर केस

Mar 20, 2026, 05:54 AM

Maihar Maa Sharda Temple : नीले वस्त्रों और आभूषणों से सजी मां शारदा, चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दिए दिव्य दर्शन

Mar 20, 2026, 05:43 AM

खेल

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:06 AM

IPL Wicketkeeper Record : इकलौता विकेटकीपर, जिसने एक ही आईपीएल मैच में 5 शिकार किए

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 05:58 AM

India Pakistan Hockey Match : भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलने पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लेगा सरकार से सलाह

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:01 AM

Arjun Atwal Biography : महज 14 साल की उम्र में थामा गोल्फ का दामन, पीजीए टूर का खिताब जीतकर रचा इतिहास

अर्जुन अटवाल का करियर, 2010 विंडहम चैंपियनशिप जीतकर PGA टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने।
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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:14 AM

India vs Ireland T20 Series : जून में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगा भारत

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:13 AM

Orleans Masters 2026 : हरिहरन-अर्जुन और तन्वी ने ऑर्लियंस मास्टर्स 2026 के अगले दौर में बनाई जगह

मनोरंजन

Dhurandhar The Revenge : 'धुरंधर 2' के क्रेज के बीच दिल्ली पुलिस का अनोखा संदेश, फिल्म के सीन से दी 'नशे को ना' कहने की सीख

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Mar 19, 2026, 03:29 PM

Kisan Bahuriya : यूट्यूब पर दिखेगा 'किसान बहुरिया' का जलवा, जानें कब होगी रिलीज

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 03:30 PM

Bhojpuri Cinema : 'केवट' में माही श्रीवास्तव का जलवा, वाराणसी में फिल्म की शूटिंग

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 03:34 PM

Dhurandhar The Revenge : द रिवेंज' पर बढ़ा विवाद: मौलानाओं ने कंटेंट पर उठाए सवाल, कहा- 'बंटवारे को बढ़ावा देती है फिल्म'

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 03:28 PM

Tanisha Temple Visit : तनिषा मुखर्जी ने कामाख्या के दरबार में टेका मत्था, उमानंद मंदिर में किया दर्शन

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 04:00 PM

Nora Fatehi Controversy : राजीव अदातिया ने किया नोरा फतेही का बचाव, बोले, सिर्फ कलाकार को दोष देना गलत, पूरी टीम जिम्मेदार

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 04:03 PM

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:22 AM

Indian Railway Safety Data : 2014-15 से रेल दुर्घटनाओं में 90 प्रतिशत की गिरावट आई: अश्विनी वैष्णव

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:26 AM

Sensex Today Update : मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद से भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला

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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:17 AM

BHEL Investment News : बीएचईएल का बड़ा निवेश, कोल इंडिया के संयुक्त उद्यम में लगाएगी 3,064 करोड़ रुपए

बीएचईएल कोल इंडिया के जॉइंट वेंचर में 3064 करोड़ निवेश करेगा, केमिकल प्लांट स्थापित करने की योजना।
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Dainik Hawk·Mar 20, 2026, 06:33 AM

Gold Price Today India : सोने और चांदी में तेजी, कीमतें 2.83 प्रतिशत तक बढ़ीं

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Dainik Hawk·Mar 19, 2026, 05:59 AM

Indian Railways FDI : भारतीय रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में आकर्षित किया 942 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

सम्पादकीय एवं विश्लेषण

अन्तरराष्ट्रीय

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Tulsi Gabbard Statement : ईरान युद्ध को लेकर आतंकवाद-रोधी प्रमुख के इस्तीफे के बाद तुलसी गबार्ड ने क...

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US Iran Conflict : अमेरिका ने होर्मुज के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला किया

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US Arms Export 2026 : अमेरिका ने 330 अरब डॉलर के हथियार बेचे, तेज प्रणाली के लिए बनाया दबाव

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Donald Trump Statement : ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है : ट्रंप

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Election Law Controversy : रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच अमेरिकी मतदान विधेयक को लेकर टकराव

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China AI Threat : अमेरिका ने चीन की एआई और रोबोट तकनीक से दी खतरे की चेतावनी

जीवनशैली

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Dainik Hawk·Apr 28, 2025, 09:57 AM

व्यायाम से रहेंगे सेहतमंद

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Dainik Hawk·Apr 27, 2025, 03:37 AM

समय से पहले युवा होते किशोरों में घट रही सीखने की क्षमता

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Dainik Hawk·Apr 28, 2025, 10:17 AM

तनाव, अनिद्रा व नशे से होता है पेटदर्द

Learn how stress, insomnia, and substance abuse can cause stomach pain and constipation, and discover effective remedies and lifestyle tips for better gut health.
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Dainik Hawk·Apr 21, 2025, 05:26 AM

नींद की कमी से डिमेंशिया का खतरा

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Dainik Hawk·Apr 21, 2025, 05:22 AM

ये आदतें आपकों रखेंगी सेहतमंद

विज्ञान

Electronics Hardware Export : भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात 2024-25 में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत से अधिक बढ़ा

Dainik Hawk·Mar 18, 2026, 04:33 PM

India EU EV Collaboration : भारत और यूरोपीय संघ गतिशील प्रणाली की दिशा में संबंधों को मजबूत करेंगे

Dainik Hawk·Mar 18, 2026, 04:36 PM

Cotton Farmers Support : कपास किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने सीसीआई को 1,718.56 करोड़ रुपए के एमएसपी फंड को मंजूरी दी

Dainik Hawk·Mar 18, 2026, 04:37 PM

Crude Oil Price Drop : वैश्विक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमत में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट

Mar 18, 2026, 04:21 PM

Solar Ingots Inclusion : सरकार ने एएलएमएम फ्रेमवर्क का सोलर इनगोट्स और वेफर्स तक विस्तार किया, एक जून 2028 से होगा प्रभावी

Mar 18, 2026, 04:20 PM

India Unemployment Rate : भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है: रिपोर्ट

Mar 18, 2026, 04:27 PM

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