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ThehawkT
Thehawk·Apr 28, 2025, 05:02 AM

पोप बिना वीज़ा-पासपोर्ट के जा सकते हैं किसी भी देश में

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Apr 22, 2025, 04:11 AM

मोदी-वेंस ने बातचीत के दौरान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Apr 19, 2025, 04:21 AM

पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच फोन पर हुई बात, टेस्ला और स्टारलिंक के भारत आने की संभावना बढ़ी

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Apr 14, 2025, 05:56 AM

नेपाल में भड़की हिंसा में सीमा सील होने के बाद उठ रहे सवाल, कर्फ्यू भी लगा

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 10, 2025, 07:20 AM

चैम्पियंस ट्रॉफी : अवार्ड समारोह में पीसीबी अधिकारी को नहीं बुलाये जाने पर विवाद उठा

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Dainik Hawk·Mar 06, 2025, 06:17 AM

सोने में 244 रुपए की तेजी, चांदी 98000 पर

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दैनिक हाक
दैनिक हाक·Mar 05, 2025, 10:12 PM

सही दिशा में सोयें

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 04, 2025, 06:37 AM

सोने की कीमत ने दिखाई तेजी, चांदी के भाव पड़े नरम

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Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 04, 2025, 06:34 AM

पेट्रोल-डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं

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महाराष्ट्र
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Dainik Hawk·Mar 04, 2025, 06:01 AM

मुंबई बढ़ती गर्मी के चलते मुंबई में वृक्ष सर्वेक्षण अभियान

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हरिद्वार
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Dainik Hawk·Mar 03, 2025, 04:44 AM

देसंविवि पहुंचा छग व नेपाल के युवाओं का दल

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दैनिक हाक
दैनिक हाक·Mar 01, 2025, 07:56 PM

नदी में पोत और नौका की टक्कर से 11 की मौत, 5 लापता

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दैनिक हाक
दैनिक हाक·Mar 01, 2025, 07:42 PM

हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा के डेमोक्रेसी इंडेक्स में औंधेमुंह गिरा बांग्लादेश

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ऋषिकेश
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Dainik Hawk·Mar 01, 2025, 12:13 PM

बारिश और भूस्खलन के चलते ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे बंद, गंगोत्री में भी हुई तबाही

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दैनिक हाक
दैनिक हाक·Sep 22, 2022, 12:47 PM

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 आज, कमजोर गेंदबाजी टीम के लिए बनी सिरदर्द

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उत्तराखंड
दैनिक हाक
दैनिक हाक·Sep 20, 2022, 02:59 PM

यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले के अपराधियों की संपत्ति की जांच की मांग, ईडी को ज्ञापन