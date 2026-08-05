तमिलनाडु: सीएम विजय ने कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले एथलीटों को किया सम्मानित

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को सचिवालय में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले तमिलनाडु के एथलीट राजा मुथुपंडी, प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु को कुल 80 लाख रुपये के चेक दिए।
तमिलनाडु को खेल के क्षेत्र में भारत का शीर्ष राज्य बनाने के मकसद से, राज्य सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण देना, नकद पुरस्कार देना, राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा करने के लिए सक्षम बनाना और खेल संरचना का विकास शामिल है।
मुख्यमंत्री ने विजय ने अपने वादे के मुताबिक, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने वाले थूथुकुडी जिले के राजा मुथुपंडी को 30 लाख रुपये का चेक दिया।
एथलीट प्रवीण चित्रवेल के पिता एस. चित्रवेल को 30 लाख रुपये दिए गए। तिरुवरूर जिले के रहने वाले प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। वह स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु (एसडीएटी) के हॉस्टल ट्रेनी रह चुके हैं। वह फिलहाल खेल कोटे से तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड में काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने मदुरै जिले के सेल्वा प्रभु को 20 लाख रुपये का चेक दिया। सेल्वा ने पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट में कांस्य पदक जीता था। वह भी एसडीएटी हॉस्टल के पूर्व ट्रेनी हैं।
मुख्यमंत्री ने एथलीटों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई दी।
इस कार्यक्रम में सार्वजनिक कार्य और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग के सचिव संदीप नंदूरी, और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के सदस्य सचिव जे. मेघनाथ रेड्डी शामिल हुए।
ग्लासगो में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इन पदकों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं।
--आईएएनएस
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