गोल्फ: दीक्षा डागर लंदन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी

लंदन, 5 अगस्त (आईएएनएस)। दीक्षा डागर 2 मिलियन डॉलर की लंदन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। हर्टफोर्डशायर के सेंचुरियन क्लब में 6-9 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के साथ लेडीज यूरोपियन टूर (एलईटी) का यूनाइटेड किंगडम लेग अपने आखिरी हफ्ते में प्रवेश कर रहा है।

Read More

दीक्षा के साथ 120 खिलाड़ी इस टूर्नामेट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनमें अदिति अशोक, प्रणवी उर्स और रूकी (नए खिलाड़ी) अवनि प्रशांत भी शामिल हैं। चारों खिलाड़ी एलईटी सीजन के आखिरी दौर में अपनी लय बनाए रखने की कोशिश करेंगी।

दीक्षा दो बार एलईटी खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वह 2026 में टूर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक रही हैं। पिछले हफ्ते एआईजी विमेंस ओपन में कट से बाहर होने के बावजूद, दीक्षा 'एलईटी रेस टू कोस्टा डेल सोल' स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर हैं। वह फिलहाल सबसे ऊंची रैंकिंग वाली भारतीय हैं। दीक्षा अपने तीसरे एलईटी खिताब की तलाश में हैं। साल 2023 में टॉप-3 में रहने वालीं दीक्षा 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' पर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को और बेहतर बनाना चाहती हैं।

पांच बार की एलईटी चैंपियन अदिति अशोक जानी-पहचानी जगह पर वापसी कर रही हैं। हालांकि, इस सीजन में वह अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर नहीं आ सकी हैं, लेकिन भारतीय स्टार उस निरंतरता को फिर से हासिल करने की उम्मीद करेंगी जिसने उन्हें टूर की सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक बनाया है।

वहीं, प्रणवी उर्स का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है और वह 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' में टॉप-50 में शामिल हैं, जबकि रूकी अवनि प्रशांत ने अपने पहले एलईटी सीजन में सभी को प्रभावित किया है, जो टॉप-50 में बनी हुई हैं। चार में से तीन भारतीय खिलाड़ी अभी 'रेस टू कोस्टा डेल सोल' स्टैंडिंग में टॉप-60 में शामिल हैं।

लंदन चैंपियनशिप लगातार छठे साल सेंचुरियन क्लब में आयोजित हो रही है, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी 2 मिलियन डॉलर की इनामी राशि के लिए 72 होल्स तक मुकाबला करेंगे। 36 होल्स के बाद टॉप-60 प्रोफेशनल खिलाड़ियों और टाई (बराबर स्कोर वाले खिलाड़ियों) के लिए कट लागू होगा।

पिछले साल अपना पहला एलईटी खिताब जीतने वालीं जर्मनी की लॉरा फनफस्टक इस बार अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगी, क्योंकि वह मातृत्व अवकाश पर हैं। इस टूर्नामेंट में इंग्लिश स्टार चार्ली हल सबसे आगे हैं, जो फिलहाल वर्ल्ड नंबर-6 खिलाड़ी हैं और 2026 पीआईएफ सऊदी लेडीज इंटरनेशनल की विजेता भी रही हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी