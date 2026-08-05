'नबी की कलाइयों में जादू, आने वाले दिनों में कमाल करेगा': समीउल्लाह बेग

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जम्मू-कश्मीर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज औकिब नबी का चयन हुआ है। उन्हें चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टेस्ट टीम में पहली बार शामिल किया गया है। भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले नबी जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर भी हैं। जम्मू-कश्मीर के पूर्व कप्तान समीउल्लाह बेग ने औकिब नबी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नबी की कलाइयों में जादू है, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो वे आगे बढ़ेंगे।

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जम्मू-कश्मीर सरकार में सहायक इंजीनियर के तौर पर कार्यरत समीउल्लाह बेग ने आईएएनएस से खास बातचीत की और कई अहम सवालों के जवाब दिए।

सवाल: आपने 2022 में कहा था कि औकिब नबी पर नजर रखनी चाहिए। अब उन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी गई है। अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखकर कैसा लग रहा है?

जवाब: हां, 2022 में, मैंने श्रीनगर के जेकेसीए ग्राउंड में सीनियर रणजी टीम के लिए दो महीने का कोचिंग कैंप लगाया था। मैं उस समय नबी की प्रतिभा देख सकता था, जिसमें वह एक्शन में कोई बड़ा बदलाव किए बिना उसी जगह से गेंद को पिच से स्विंग करा सकते थे। मैंने खुद एक फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर ऊंचे लेवल पर खेला है, मैंने तुरंत देखा कि क्रिकेट की दुनिया में यह खूबी बहुत कम है, और अगर इस लड़के को ठीक से तैयार किया जाए तो यह बहुत आगे जा सकता है। उस कैंप में, हमने उसकी नैचुरल काबिलियत से छेड़छाड़ किए बिना कुछ चीजों पर काम किया।

सवाल: नबी के टीम के साथी उन्हें 'हैकर' कहते हैं क्योंकि वह चीजों को ज्यादा मुश्किल किए बिना लगातार एक ही जगह पर हिट करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उमरान मलिक जैसे किसी खिलाड़ी की जबरदस्त पेस के मुकाबले इस तरह का अनुशासन कितना जरूरी हो सकता है?

जवाब: आजकल के क्रिकेट में गति का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसके साथ गेंद को स्विंग कराने की क्षमता न हो। उमरान मलिक सिर्फ जबरदस्त गति वाले गेंद का एक शानदार उदाहरण है। वह राज्य की टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। औकिब की कलाइयों में जादू है, और क्रिकेट की दुनिया थोड़ी मददगार स्थिति में भी उसकी स्किल देखकर सच में हैरान रह जाएगी, हालांकि श्रीलंका उसके डेब्यू के लिए जरूरी नहीं कि सही जगह हो।

सवाल: श्रीलंका की सूखी, धीमी पिचें हमेशा से उन सीमर को इनाम देती हैं जो अनुशासन में रहकर गेंदबाजी करते हैं और हल्का मूवमेंट निकालते हैं। रणजी ट्रॉफी में फ्लैट डेक और दम घोंटने वाली नमी में नबी की सफलता को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि वह गॉल या कोलंबो में सफल होने के लिए कितना तैयार है?

जवाब: गॉल और कोलंबो दोनों ही हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए सही नहीं रहे हैं। पिच या तो बहुत फ्लैट या स्क्वायर टर्नर होती हैं। कोई भी तेज गेंदबाज ऐसे हालात में अपना डेब्यू करना पसंद नहीं करेगा। अगर औकिब को मौका मिला तो टीम को संतुलन देंगे। वह नई गेंद से कम ओवर बेहतरीन साबित हो सकते हैं।

सवाल: आपने पहले भी कहा है कि आप क्षेत्रिय टीम के लिए ड्रिंक्स ले जाते थे, क्योंकि परंपरागत पावरहाउस राज्यों के खिलाड़ी ज्यादातर प्लेइंग इलेवन में होते थे। औकिब के टेस्ट टीम में होने और हाल ही में जेके के छह खिलाड़ियों के दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल होने से, क्या आपको लगता है कि पक्षपात अब कम है?

जवाब: नहीं, सिस्टम के पक्षपात को दूर करने में बहुत समय लगता है। यह एक अंदरूनी पक्षपात है। हालांकि लाइव ब्रॉडकास्ट और जेके के रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने से मदद मिली है, मेरा मानना ​​है कि जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों को चुनने के मामले में चयनकर्ता और जरूरी लोगों की सोच अभी भी उस रुकावट से उबर नहीं पाई है। अगर ऐसा नहीं होता, तो औकिब को इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या अफगानिस्तान टूर के लिए चुना जाना चाहिए था, या कम से कम श्रीलंका सीरीज के लिए पहली पसंद की टीम में चुना जाना चाहिए था।

सवाल: कोच अजय शर्मा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर (जेके) के क्रिकेटरों को पहले दिलीप ट्रॉफी के लिए सिर्फ 'कोटा प्लेयर्स' के तौर पर चुना जाता था। एक पुराने खिलाड़ी के तौर पर, आपके लिए यह देखना क्या मायने रखता है कि जेके के खिलाड़ी अब अकेले ही अपनी टीम को रणजी ट्रॉफी जिता रहे हैं और अपनी काबिलियत के दम पर दिलीप ट्रॉफी में जगह बना रहे हैं?

जवाब: कोच अजय शर्मा का यह बयान बिल्कुल दिखाता है कि देश के इस हिस्से के क्रिकेटरों के प्रति भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कभी कोई कोटा सिस्टम नहीं था। अगर ऐसा होता, तो मुझे कम से कम दो ऐसे मौके याद हैं जब रणजी ट्रॉफी के लीग राउंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी होने के बावजूद मुझे नॉर्थ जोन टीम के लिए नहीं चुना गया था। सीधे शब्दों में कहें तो, चयनकर्ता हमारे प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं लेते थे। मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है।

सवाल: जम्मू-कश्मीर के पुराने खिलाड़ी अब्दुल कयूम और मोहम्मद मुदासिर ने प्रदेश में तेज गेंदबाजी के बारे में बहुत कुछ कहा है। यहां के क्रिकेट माहौल में ऐसा क्या है जो इतने जबरदस्त तेज गेंदबाज तैयार करता है?

जवाब: तेज गेंदबाजी जीन और पैशन से जुड़ी है। यहां, हम नैचुरली अच्छी बॉडी वाले होते हैं और बहुत कम उम्र से ही तेज गेंदबाजी को लेकर उत्साही होते हैं। हमारी डाइट और मौसम एक तेज गेंदबाज को समय और लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी स्टैमिना और ताकत बनाने में मदद करते हैं। हमारे ज्यादातर अच्छे तेज गेंदबाज लगभग एक दशक से ज्यादा समय से खेल रहे हैं। आबिद नबी और मैंने सीनियर रणजी टीम के लिए लगभग 16 से 17 साल तक खेला।

सवाल: कुछ साल पहले, आपने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को अपने तेज गेंदबाज की सोने की खान का सही फायदा उठाने के लिए, बीसीसीआई और जेकेसीए को एक परमानेंट तेज गेंदबाजी कोच और प्रशिक्षक नियुक्त करने की जरूरत है। पहले उमरान और अब औकिब के आने से, क्या वह जरूरत पूरी हो गई है, या खिलाड़ी अभी भी ज्यादातर रॉ टैलेंट और शॉर्ट-टर्म मेंटरशिप पर निर्भर हैं?

जवाब: हां, जेकेसीए को तेज गेंदबाजों के लिए एक फुल-टाइम गेंदबाजी कंसल्टेंट रखना होगा। वह भी सिर्फ एक सीजन का नहीं होना चाहिए। तेज गेंदबाजी का मतलब है ऑफ-सीजन और प्री-सीजन कैंप में तैयारी करना। जेके के पास अभी अलग-अलग उम्र ग्रुप के तेज गेंदबाजों को ट्रेन करने और तैयार करने के लिए कोई कोच मौजूद नहीं है। एसोसिएशन को इस बारे में सोचना चाहिए।

सवाल: आपको क्या लगता है कि नबी के मोहम्मद सिराज और भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का उन युवा तेज गेंदबाजों पर तुरंत क्या असर पड़ेगा जो अभी बारामूला, श्रीनगर और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेनिंग कर रहे हैं?

जवाब: इंतजार करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और मौकों को दोनों हाथों से पकड़ने के लिए भूखे रहते हैं। एमएस धोनी ने एक बार कहा था कि छोटे राज्यों के खिलाड़ी बड़े राज्यों के खिलाड़ियों की तुलना में मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं इससे खुद को अच्छी तरह जोड़ सकता हूं। हम बचपन से ही मुश्किलों का सामना करने और चीजों को अपने हिसाब से लेने के लिए बने हैं। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह बोनस जैसा लगता है क्योंकि हमने जो मुश्किलें देखी हैं, उन्हें देखते हुए बहुत से लोग हमसे उस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं करते। हम जब पहुंच जाते हैं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। मुझे यकीन है कि औकिब आने वाले दिनों में कमाल करेगा।

--आईएएनएस

पीएके