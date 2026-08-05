डीआरआई ने 364 मीट्रिक टन प्रतिबंधित पाकिस्तानी सूखा खजूर जब्त किया, यूएई से किए जा रहे थे आयात

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कांडला बंदरगाह पर आयातित सूखे खजूर के 13 कंटेनरों को जब्त किया है। इस खेप को यूएई से आयात होने की गलत जानकारी दी गई थी जबकि खेप पाकिस्तान से आई थी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई।

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मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने कांडला बंदरगाह पर आयातित 364 मीट्रिक टन सूखे खजूर से भरे 13 कंटेनरों को जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच में पता चला कि खजूर संयुक्त अरब अमीरात से आया हुआ बताया गया था, जबकि असल में पाकिस्तान से आया था।

जांच से पता चला कि खजूर को पहले पाकिस्तान से दुबई ले जाया गया और फिर उसे दूसरे कंटेनरों में स्थानांतरित करके भारत निर्यात किया गया। आयातकों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से आयातित माल के आयात पर लगे भारत के प्रतिबंध से बचने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और खजूर के मूल देश के बारे में गलत जानकारी दी। तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत पूरी खेप जब्त कर ली गई है।

इससे पहले पिछले सप्ताह, डीआरआई के अधिकारियों ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर लगभग 1.4 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 14 मीट्रिक टन पाकिस्तानी गुग्गुल राल के आयात के प्रयास का पर्दाफाश किया था। गुग्गुल राल के इस खेप को सोमालिया से उत्पन्न प्राकृतिक राल के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था और दुबई के रास्ते भेजा गया था।

भारत और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली गुग्गुल राल (कॉमिफोरा राल) प्रजाति को सीआईटीईईएस परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे 'अत्यंत संकटग्रस्त' श्रेणी में रखा गया है। जांच में पता चला कि खेप में गुग्गुल राल थी, जो पाकिस्तान से आई थी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इसे दूसरे देश में भेजा गया था। इस साजिश में शामिल दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

--आईएएनएस

एबीएस