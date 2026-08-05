पीठ में ऐंठन के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे इंग्लिश: कोच मैकडोनाल्ड

ब्रिस्बेन, 5 अगस्त (आईएएनएस)। हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिश डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंट्रा स्क्वाड मैच में इंग्लिश को पीठ में ऐंठन की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ था।
इस हफ्ते ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में ऑस्ट्रेलिया के इंट्रा स्क्वाड मैच के दौरान इंग्लिश को पीठ में दर्द महसूस हुआ था। हालांकि, मैकडोनाल्ड ने भरोसा दिलाया कि यह समस्या मामूली है और 13 अगस्त से डार्विन के मारा स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मैकडोनाल्ड ने बुधवार को 'क्रिकेट डॉट कॉम एयू' से कहा, "उन्हें पीठ में दर्द की समस्या हुई है। उन्हें समय-समय पर ऐसी समस्या होती रही है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसे ठीक होने देना है और फिर उन्हें वापस काम पर लगाना है। हमारे पास काफी समय है। हम शायद इस मामले में सावधानी बरतेंगे और यह पक्का करेंगे कि नेट्स और तैयारी के चरण में लौटने से पहले सब ठीक हो। उनके उपलब्ध होने या न होने को लेकर कोई चिंता नहीं है।"
इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में खिलाड़ियों को खेलने का अच्छा समय मिला। कैमरून ग्रीन ने क्रीज पर काफी समय बिताया। वहीं, स्पिनर नाथन लियोन ने हैमस्ट्रिंग की सर्जरी के बाद वापसी की और ट्रेविस हेड को आउट किया। सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड ने भी रिटायर होने से पहले तेजी से 40 रन बनाए और बांग्लादेश के खिलाफ टॉप ऑर्डर में हेड के साथ ओपनिंग करने के अपने इरादे जाहिर किए। मैकडोनाल्ड ने बताया कि मैच सिमुलेशन (कृत्रिम अभ्यास) एक महीने लंबे ट्रेनिंग ब्लॉक का मुख्य हिस्सा था, जिसे घरेलू बेस और ब्रिस्बेन के बीच यात्रा करने के बाद टीम को तैयार करने के लिए बनाया गया था।
"हमने दो अच्छे अभ्यास सत्र किए, जिसमें हर दिन 60 ओवर खेले गए; हर कोई जरूरतों को पूरा करने में सफल रहा। हम ट्रेनिंग से एक जुड़ाव बनाने और मैच सिमुलेशन के साथ तीव्रता बढ़ाने में सफल रहे। यह लगभग एक पूरे मैच जैसा हो गया था, जो अच्छी बात थी। यह एक ऐसा ग्रुप है जो खेल में वापस आने के लिए उत्सुक है और हमारे पास तैयारी पूरी करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार के रूप में कुछ और दिन हैं। खिलाड़ी ब्रिस्बेन आने-जाने में काफी मेहनत कर रहे हैं।"