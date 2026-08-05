राम मंदिर दान चोरी मामले में सपा ने तीसरे दिन भी किया विरोध-प्रदर्शन, कहा-भाजपा सरकार में हुआ सनातन धर्म का अपमान

लखनऊ, 5 अगस्त (आईएएनएस)। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा।

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सपा विधायक संदीप सिंह पटेल ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदे या चढ़ावे की चोरी का मुद्दा हो या न हो, लेकिन यह उन करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है जो अपने खर्चों में कटौती करके, आस्था के कारण सैकड़ों किलोमीटर दूर अयोध्या जाते हैं, चंदा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से उस चढ़ावे की कथित तौर पर चोरी हुई है, वह न केवल सनातन धर्म का अपमान है, बल्कि करोड़ों गरीब भक्तों और आस्था रखने वाले लोगों का भी अपमान है।"

उन्होंने सरकार पर युवाओं के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा, "आज जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसे देखते हुए खुद भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित आयोग ने भी माना है कि 68,500 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उन उम्मीदवारों को न्याय मिलना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है, फीस बढ़ाई जा रही है, सीटें कम की जा रही हैं और प्राइमरी स्कूलों को बंद करके गांवों के गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।"

सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा, "यह सरकार राम मंदिर का हिसाब-किताब नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर उन्हें घेरेगी। वे भगवान राम के नाम पर सत्ता में आए थे और अब देखिए कि उपचुनाव में भगवान राम ने उन्हें कहां पहुंचा दिया है। जो कोई भी भगवान के लिए दिए गए दान की चोरी करता है, जो भगवान को धोखा देता है, उसे निश्चित रूप से भगवान के आशीर्वाद से इस बड़े पाप का नतीजा भुगतना पड़ेगा।"

समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव के सस्पेंशन पर समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे साथी, सचिन यादव उस पोस्टर के ज़रिए बस वही बात कहना चाहते थे जो मुख्यमंत्री ने खुद अयोध्या में अपने भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था कि 15 दिनों के भीतर कथित डोनेशन चोरी का सच सामने लाया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर उसी बात को पोस्टर के ज़रिए सदन में उठाया जाए तो इसमें कुछ गलत है। हमारी भी यही मांग है। आप भी चाहते थे कि यह 15 दिनों के भीतर हो, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आपकी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी सही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर एसआईटी क्यों बनानी पड़ी।"

समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने कहा, "मेरा विधानसभा क्षेत्र आलू उगाने वाला इलाका है और आलू किसान परेशान हैं। उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के लिए आलू की उत्पादन लागत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा हो गई है।"

सपा विधायक जय प्रकाश अंचल ने कहा, "हमने कभी किसी संत के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की है। हमारा सवाल यह है कि दान के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के आरोपी ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कितने लोगों को जेल भेजा गया है? अगर एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया है, तो इससे क्या पता चलता है? आज हम बलिया के दियारा इलाके में नदी के किनारे हो रहे भारी कटाव की समस्या को हल करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देनी चाहिए और कटाव रोकने के उपाय करने चाहिए।"

समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, "यह 2027 की तैयारी है। ब्राह्मण समुदाय को एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वे आज यहां आए हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और आदरपूर्वक उनसे अपील करेंगे कि वे मौजूदा सरकार को हटाने की कोशिशों में हमारा साथ दें।"

--आईएएनएस

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