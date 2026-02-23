Super 8 Match
Cricket Expert Prediction Controversy : 'मुझे क्या बना दिया है, अल्लाह माफ करे', मोहम्मद आमिर को ऐसा क्यों कहना पड़ा?
Abhishek Sharma Performance : अभिषेक शर्मा पर दबाव, संजू का नाम अब चर्चा में रहेगा: रायन टेन डेशकाटे
England T20 Team Performance : इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड निराशाजनक, सेमीफाइनल के लिए जीत जरूरी
T20 World Cup Super 8 Result : साउथ अफ्रीका ने रोका भारत का विजय रथ, 'सुपर-8' मुकाबले में 76 रनों से हराया
T20 World Cup Super 8 : तैयारी अच्छी रही, सभी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं: रयान रिकेल्टन
India Vs South Africa Match : एडन मार्करम भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं: वरुण आरोन
Jason Holder Bowling : वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उलटफेर करेगा जिम्बाब्वे? जानिए कैसा रहा है रिकॉर्ड
T20 World Cup 2026 Super 8 : श्रीलंका ने जीता टॉस, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगी
India vs South Africa Super 8 : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आसानी से जीतेगी टीम इंडिया: रवींद्र जडेजा के कोच महेंद्र सिंह चौहान
South Africa Wins Toss : टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने चुनी बल्लेबाजी, भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं
India Vs South Africa : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम होंगे गेंदबाज, अर्शदीप और वरुण के नाम सबसे ज्यादा विकेट