रहमत शाह अफगानिस्तान के नए टेस्ट और वनडे कप्तान, गुरबाज को उप-कप्तान बनाया गया

काबुल, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह को अफगानिस्तान का नया टेस्ट और वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को दोनों फॉर्मेट में उप-कप्तान नियुक्त करने की पुष्टि की है।

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रहमत शाह बतौर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की जगह लेंगे। शाहिदी ने अफगानिस्तान के वनडे और टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी से बुधवार को इस्तीफा दिया।

एसीबी ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, नेतृत्व और टीम के पूरे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अनुभव के साथ, रहमत शाह इस जरूरी जिम्मेदारी को संभालने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। बोर्ड को भरोसा है कि उनका अनुभव, नेतृत्व और टीम की समझ अफगानिस्तान को और बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहमत शाह जुरमती और रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों को उनकी नई लीडरशिप भूमिकाओं में हर सफलता की कामना करता है।"

बोर्ड ने कहा, "एसीबी, हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तान के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कीमती सर्विस, डेडिकेशन और लीडरशिप की तारीफ करता है और उनके भविष्य के कामों में लगातार सफलता की कामना करता है। बोर्ड रहमत शाह जुरमती को भी उनकी नई भूमिका में हर सफलता की कामना करता है और टीम के लक्ष्यों को पाने के लिए उनके साथ काम करने का इंतजार कर रहा है।"

शाहिदी जनवरी 2022 से अफगानिस्तान वनडे और टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे थे। शाहिदी ने 55 वनडे में अफगानिस्तान की कप्तानी की, जिसमें 27 में टीम को जीत मिली थी। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी बात भारत में 2023 वर्ल्ड कप में शानदार छठे स्थान पर रहना था, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स के खिलाफ यादगार जीत शामिल थीं।

उस टूर्नामेंट में छठे स्थान पर रहने से उन्हें 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने इंग्लैंड पर एक और जीत दर्ज की, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बारिश ने सेमीफाइनल में उनकी बढ़त को रोक दिया। शाहिदी के कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका पर पहली द्विपक्षीय सीरीज जीत भी शामिल थी।

33 साल के रहमत शाह 2013 से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। वह अबतक 12 टेस्ट और 128 वनडे खेल चुके हैं। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों की 23 पारियों में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाते हुए 1,043 रन बनाए हैं, जबकि 123 वनडे पारियों में 5 शतक और 33 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 4,121 रन बनाए हैं। एकमात्र टी20 में उन्होंने 3 रन बनाए हैं।

रहमत और गुरबाज की नई नेतृत्व जोड़ी अगस्त में अफगानिस्तान के आने वाले आयरलैंड दौरे के दौरान आधिकारिक रूप से कमान संभालेगी। सीरीज में 5 वनडे मैच खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके