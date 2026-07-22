सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप: तनिक्षा और प्राची ने रचा इतिहास, मेन ड्रॉ के लिए क्वालीफाई किया

हांगकांग, 22 जुलाई (आईएएनएस)। तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मेन टेबल ऑफ 64 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला एपी फेंसर बनकर भारतीय फेंसिंग (तलवारबाजी) इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। हांगकांग में एशियावर्ल्ड-एक्सपो में 2026 एडिशन के पहले दिन यह इस खेल के लिए एक बड़ी कामयाबी थी।

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महिलाओं के व्यक्तिगत एपी इवेंट के क्वालीफिकेशन राउंड में मुकाबला करते हुए, दोनों भारतीयों ने राउंड-रॉबिन पूल स्टेज और शुरुआती सीधे एलिमिनेशन मुकाबलों को पार करके मेन ड्रॉ में जगह पक्की करने के बाद बहुत कड़े मुकाबले वाले मैदान से आगे बढ़ीं। उनकी इस कामयाबी से पहली बार भारतीय महिला एपी फेंसर इस मशहूर वैश्विक चैंपियनशिप में मेन टेबल ऑफ 64 तक पहुंची हैं।

नौ दिन की इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा देशों के 1,000 से ज्यादा फेंसर शामिल हुए हैं। भारत ने फॉइल, एपी और सेबर वर्ग में 12 पुरुषों और 12 महिलाओं वाले 24 लोगों का ग्रुप भेजा है।

दोनों एथलीटों को बधाई देते हुए, फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने इस उपलब्धि को भारतीय फेंसिंग के लिए एक मानक बताया।

उन्होंने कहा, "मैं तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान की ऐतिहासिक उपलब्धि को देखकर बहुत गर्व और खुश हूं। सीनियर वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में 64 लोगों की मेन टेबल के लिए उनका क्वालीफाई करना भारतीय फेंसिंग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और यह उनकी जबरदस्त प्रतिभा, समर्पण और लगन को दिखाता है। यह शानदार कामयाबी भारतीय फेंसिंग के बढ़ते स्तर का सबूत है और कई युवा एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं दोनों फेंसर, उनके कोच और पूरी सहयोगी टीम को इस यादगार सफलता की बधाई देता हूं।"

पुरुष व्यक्तिगत फॉइल क्वालीफायर में, भारत की चौकड़ी को कीमती अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिला, लेकिन वे सीधे एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ने से चूक गए। सचिन सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले भारतीय थे, जो 107वें स्थान पर रहे, जबकि आदित्य 137वें, सनसम हेमश सिंह 143वें, और तेजस मनोज पाटिल 149वें स्थान पर रहे।

तनिक्षा और प्राची 25 जुलाई को महिला व्यक्तिगत एपी मेन टेबल ऑफ 64 में वापसी करेंगी, जहां वे आखिरी 32 में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी। भारत का अभियान गुरुवार को पुरुष व्यक्तिगत फॉइल क्वालीफायर के साथ जारी रहेगा। इसमें शेरजिन राजेंद्रन शांतिमोल, जोसेफ बेनेट, शिवा मगेश सदाशिवन निर्मला और शौर्य अश्विनी हिस्सा लेंगे। श्रेया गुप्ता, जेफरलिन जानी रेक्सलिन शिमला, श्रुति जोशी और आखिरी महिला व्यक्तिगत सेबर क्वालीफिकेशन इवेंट में हिस्सा लेंगी।

--आईएएनएस

पीएके