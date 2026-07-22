चाइना ओपन: सिंधु ने हमवतन उन्नति को हराया, आयुष ने वर्ल्ड नंबर 11 को मात दी

चांगझू, 22 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बुधवार को 'चाइना ओपन 2026' के पहले राउंड में हमवतन उन्नति हुड्डा के खिलाफ जीत दर्ज की। दूसरी तरफ, आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंडोनेशिया के वर्ल्ड नंबर 11 खिलाड़ी अल्वी फरहान को मात देकर मेंस सिंगल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

Read More

पीवी सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन में अपना खिताबी सूखा समाप्त किया था, जिसके बाद चाइना ओपन में उन्होंने 18 वर्षीय उन्नति को 21-14, 9-21, 21-10 से हराया। यह मुकाबला 56 मिनट तक चला।

इस जीत के साथ दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने हुड्डा से उस हार का बदला लिया, जो उन्हें पिछले साल इसी टूर्नामेंट में मिली थी। इस बार, अनुभवी भारतीय खिलाड़ी ने सुनिश्चित किया कि इतिहास न दोहराया जाए और दूसरा गेम हारने के बाद शानदार वापसी की।

अब सिंधु दूसरे राउंड में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई से भिड़ेंगी। बीते हफ्ते जापान ओपन में सिंधु ने चीनी स्टार को शिकस्त दी थी। खिताब जीतने के बाद अब भारतीय शटलर और अधिक आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी।

दूसरी तरफ, आयुष शेट्टी ने पूर्व वर्ल्ड जूनियर चैंपियन अल्वी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से मात देकर 'अंतिम 16' में जगह सुनिश्चित की। यह नतीजा युवा भारतीय खिलाड़ी के लिए बदला लेने जैसा था, क्योंकि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में उन्हें इसी इंडोनेशियाई खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा था।

अनुशासित आक्रामक खेल के साथ पहला गेम जीतने के बाद, शेट्टी दबाव में नजर आए। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी ने निर्णायक गेम में शानदार वापसी करते हुए आखिरी पलों में संयमित खेल दिखाया और अपने सीनियर करियर की सबसे यादगार जीतों में से एक हासिल की।

हालांकि, डबल्स इवेंट्स में भारत के लिए दिन निराशाजनक रहा। मिक्स्ड डबल्स जोड़ी रोहन कपूर/रुत्विका शिवानी को टॉप सीड यान झे फेंग/डोंग पिंग हुआंग के हाथों सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा, जबकि ध्रुव कपिला/तनीषा क्रास्टो को चीन के शिन वा गुओ/फांग हुई चेन से शिकस्त झेलनी पड़ी। मेंस डबल्स में, एमआर अर्जुन/रिहरन अमसाकरुनन को चौथी सीड वेई केंग लियांग/चांग वांग ने हराया, जिसके साथ इस इवेंट में भारत की चुनौती खत्म हो गई।

--आईएएनएस

आरएसजी