India Vs South Africa : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम होंगे गेंदबाज, अर्शदीप और वरुण के नाम सबसे ज्यादा विकेट

अहमदाबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से सुपर-8 का मुकाबला खेला जाने वाला है। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें अजेय रही हैं। किसी न किसी टीम को पहली हार का सामना रविवार की शाम को करना होगा। श्रीलंका में खेले जा रहे मैचों की तरह भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच पर बारिश का खतरा नहीं है और एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है।

मैच में टॉस की भूमिका अहम होने वाली है। अहमदाबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने सात बार जीत हासिल की है, जिनमें छह जीत भारत की हैं। सूर्यकुमार यादव ने अक्सर ग्रुप स्टेज के दौरान टारगेट सेट करना पसंद किया है। बड़े मैचों में स्कोरबोर्ड का दबाव कई बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए नुकसानदायक होता है।

भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी 4 मैच जीते थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया कमजोर नजर आई है। खासकर, ऑफ स्पिन के सामने भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 6 बल्लेबाज लेफ्टी हैं। इसका फायदा विपक्षी टीमों ने उठाया है और ऑफ स्पिन गेंदबाजी से परेशान किया है।

तीन बार शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा दो बार ऑफ-स्पिनर का शिकार हुए हैं। सूर्यकुमार यादव को ऑफ-स्पिनर ने एक ही बार आउट किया है, लेकिन वह भी तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे हैं। हार्दिक पांड्या दो बार ऑफ-स्पिन का शिकार बने हैं।

भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ एडन मार्करम 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए दिख सकते हैं।

हालांकि, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने अलग-अलग मैचों में खेली अपनी पारियों से मैच का रूख भारत के पक्ष में किया है।

भारतीय बल्लेबाजी में जो कमी है, उसकी भरपाई गेंदबाजी ने की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों की भूमिका अहम रहने वाली है। अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, ये तो मैच की शुरुआत के समय ही पता चलेगा, लेकिन अर्शदीप 10 पारियों में एडन मार्करम को 6 बार आउट कर चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 6 पारियों में 5 बार मार्करम को अपना शिकार बनाया है। वरुण इस विश्व कप के 4 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं। अक्षर और वरुण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे सफल भारतीय गेंदबाज भी हैं। अक्षर ने 14 मैचों में 23 और वरुण ने 22 विकेट लिए हैं।

इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह भारत के लिए अहम होने वाले हैं। वरुण और जसप्रीत बुमराह का प्लेइंग इलेवन में होना तय है। इनके 8 ओवर दक्षिण अफ्रीका को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसी मैच में भारत की स्थिति स्पष्ट होगी। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल भी बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। पांड्या 20 मैचों में 14 और पटेल 18 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप भी 4 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। प्लेइंग इलेवन में कुलदीप या अर्शदीप में से किसी एक को मौका मिल सकता है।

