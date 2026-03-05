Cricket Match Preview
India vs England T20 : भारत या इंग्लैंड वानखेड़े में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, आंकड़े किसके पक्ष में?
Kevin Pietersen Prediction : भारत या इंग्लैंड, केविन पीटरसन ने बताया कौन सी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी?
India Vs South Africa : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम होंगे गेंदबाज, अर्शदीप और वरुण के नाम सबसे ज्यादा विकेट
T20 World Cup 2026 : 'भारतीय टीम पर दबाव ज्यादा, हम फायदा उठाएंगे', दक्षिण अफ्रीका के कोच कॉनराड का बयान
India vs Netherlands : भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ लगा सकती है रनों का अंबार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा है रिकॉर्ड
Sri Lanka Vs Australia : श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' वाली स्थिति, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
India Pakistan T20 : विराट के नाम सर्वाधिक रन, बुमराह और शाहीन नहीं हार्दिक ने लिए सबसे ज्यादा विकेट
South Africa Vs New Zealand : टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली जीत का इंतजार, ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड
India Pakistan T20 Match : भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का खतरा
WPL 2026 Fixtures : आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, एमआई के लिए जीत जरूरी
India New Zealand ODI : भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे : हेड टू हेड रिकॉर्ड में मेजबान मजबूत, जबकि राजकोट में प्रदर्शन निराशाजनक