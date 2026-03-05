खेल

India vs England T20 : भारत या इंग्लैंड वानखेड़े में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, आंकड़े किसके पक्ष में?

वानखेड़े में भारत-इंग्लैंड की टक्कर, टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की टिकट दांव पर।
Mar 05, 2026, 04:27 AM
टी20 वर्ल्ड कप: भारत या इंग्लैंड वानखेड़े में किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, आंकड़े किसके पक्ष में?

मुंबई: टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार शाम 7 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें अपनी श्रेष्ठ क्रिकेट खेलेंगी।

भारत और इंग्लैंड दोनों का टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। भारतीय टीम ने सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र मैच गंवाया था, जबकि इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी इकलौती हार का सामना करना पड़ा था।

टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम एकजुट होकर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन हर मैच में किसी न किसी खिलाड़ी ने बड़ी पारी खेलते हुए टीम की नैया पार लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की पारी इसका उदाहरण थी। पिछले 2 मैचों में वरुण चक्रवर्ती की स्पिन भी प्रभावी नहीं दिखी है। टीम इंडिया के शीर्ष क्रम बल्लेबाजों खासकर अभिषेक शर्मा, ईशान और सूर्यकुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी और प्रभावी पारी खेलनी होगी। संजू को भी अपनी लय बरकरार रखनी होगी। इसके अलावे, मध्यक्रम में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा से भी टीम को उपयोगी अंशदान की उम्मीद रहेगी।

स्पिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में भी भारतीय टीम को सुधार करना होगा।

इंग्लैंड की टीम की शुरुआत टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ करीबी जीत से हुई थी, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने हर मैच में सुधार दिखाया है और सुपर-8 में बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में पहुंची है। फिल साल्ट और जोस बटलर की सलामी जोड़ी का असफल रहना इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। इंग्लैंड इन दोनों बल्लेबाजों से सेमीफाइनल में बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। मध्यक्रम में हैरी ब्रूक और विल जैक्स अच्छा कर रहे हैं। गेंदबाजी में भी इंग्लैंड संतुलित है।

टी20 विश्व कप के इतिहास में यह लगातार तीसरा मौका है, जब भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं। 2022 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीती थी, जबकि 2024 में भारतीय टीम जीती थी। पिछले दोनों मौकों पर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने ही खिताब जीता था।

भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम 17 बार और इंग्लैंड 12 बार विजयी रही है। आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में हैं।

वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। दोनों टीमों के पास विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं। जिस टीम के ओपनर बेहतर करेंगे, मैच उसी टीम के पक्ष में जा सकता है। टीम इंडिया को स्थानीय दर्शकों के समर्थन का फायदा हो सकता है।

--आईएएनएस

 

 

