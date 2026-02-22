India vs South Africa Super 8 : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आसानी से जीतेगी टीम इंडिया: रवींद्र जडेजा के कोच महेंद्र सिंह चौहान

जामनगर: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बचपन के कोच महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और जीत टीम इंडिया की ही होगी।

आईएएनएस से बात करते हुए महेंद्र सिंह चौहान ने कहा, "भारतीय टीम बहुत अच्छी टीम है। सुपर-8 के पहले मैच में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से है। निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका एक मजबूत टीम है, लेकिन भारतीय टीम उससे ज्यादा मजबूत है।"

उन्होंने कहा, "पिछले दो साल से हमारी टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। मैंने इतनी अच्छी टीम नहीं देखी।"

चौहान ने कहा, "बल्लेबाजी में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव अच्छे फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती शानदार फॉर्म में हैं। अर्शदीप सिंह भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। क्षेत्ररक्षण भी हमारा शानदार है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमारा पलड़ा भारी है। टीम इंडिया आराम से यह मुकाबला जीतेगी।"

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में अजेय रही है। दोनों रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में शाम 7 बजे से सुपर-8 का अपना पहला मैच खेलेंगे। इस मैच में जो भी टीम जितेगी, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के आसार बढ़ जाएंगे। इसलिए मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है।

भारतीय टीम के लिए शीर्ष क्रम में ईशान किशन सबसे बेहतरीन टच में दिखे हैं। किशन ने आत्मविश्वास के साथ विस्फोटक पारियां खेली हैं। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन आए हैं। इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने लगभग हर मैच में पारी को संभाला है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में टीम इंडिया मैनेजमेंट ईशान के अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी टॉप ऑर्डर में बड़ी और विस्फोटक पारियों की उम्मीद करेगी। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती से करिश्माई स्पेल की उम्मीद रहेगी।

--आईएएनएस