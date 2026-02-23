T20 World Cup Super 8 : तैयारी अच्छी रही, सभी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं: रयान रिकेल्टन

खेल

T20 World Cup Super 8 : तैयारी अच्छी रही, सभी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं: रयान रिकेल्टन

टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में भारत से भिड़ंत को लेकर साउथ अफ्रीका उत्साहित
तैयारी अच्छी रही, सभी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं: रयान रिकेल्टन

अहमदाबाद: साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने कहा कि टीम ने अच्छी तैयारी की है और वे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में भारत के खिलाफ हाई-स्टेक मुकाबले के माहौल का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं।

 

 

रिकेल्टन ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "हमारी तैयारी अच्छी रही है। यह हमेशा एक ऑप्शनल सेशन होता है, लेकिन खिलाड़ी अपनी जगह का ध्यान रखते हैं। हर कोई अलग-अलग जगह पर है, लेकिन एक साथ, मुझे लगता है कि हम काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। खिलाड़ी अलग-अलग तैयार हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे आज रात एक बड़े मौके के लिए तैयार रहें, और हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं।"

 

नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए रिकेल्टन इस साल औसतन 65 रन बना रहे हैं। रिकेल्टन ने कहा कि इस भूमिका ने उन्हें टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है।

 

उन्होंने कहा, "शुरुआत के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बस एक अलग नजरिया है। जब आप खुद को सिर्फ ओपनर विशेषज्ञ मान लेते हैं, तो आपका सोचने का दायरा कुछ हद तक सीमित हो जाता है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरना, खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्ल में खेले गए उस पहले मैच में, मेरे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव रहा। इसने मुझे समझाया कि इस भूमिका में खेल को कैसे पढ़ा और खेला जा सकता है।"

 

उन्होंने कहा, "मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एडेन के साथ बैटिंग करने का मौका मिला, जिसने तीसरे नंबर पर अधिक समय बिताया। और मैंने बस यह कहने के बजाय कि अब मेरा समय है, गेम को एक बड़े स्तर पर देखने की कोशिश की है। मुझे इन लोगों पर दबाव डालना है।"

 

रिकेल्टन ने कहा, "अभी भी लोगों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी मन की आवाज पर ज्यादा भरोसा कर रहा हूं, और बस यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं सही समय पर सही फैसला लेने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके एंट्री प्वाइंट बहुत अलग होते हैं और गेम के अलग-अलग फेज में अलग-अलग चीजों की जरूरत होती है। तो यह अभी भी एक विकसित हो रही स्किल है, अभी भी कुछ ऐसा है जिसे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक खुली किताब रखूं और बहुत सी चीजों के लिए अपना दिमाग बंद न करूं।"

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

