England T20 Team Performance : इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड निराशाजनक, सेमीफाइनल के लिए जीत जरूरी

सुपर-8 में पाकिस्तान-इंग्लैंड भिड़ंत, स्पिन अटैक करेगा फैसला
Feb 23, 2026, 10:41 AM
कैंडी: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है। पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

 

पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे। वहीं, इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को हराया था। सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को इस मैच में जीतना जरूरी है। वहीं, इंग्लैंड भी जीत हासिल कर अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की करने उतरेगी।

 

पल्लेकेले की पिच को स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल माना जाता है। इंग्लैंड को इस पिच का अंदाजा है। हाल ही में उन्होंने श्रीलंका को इसी मैदान पर टी20 सीरीज में हराया था।

 

पाकिस्तान अलग-अलग तरह के स्पिन अटैक के साथ पिच के धीमे नेचर का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। टीम के पास उस्मान तारिक का शानदार स्पिन है, जिसे सईम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे स्पिन गेंदबाजों का साथ मिल रहा है। वे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि खेल के आखिर में पिच और धीमी होने की संभावना है।

 

इंग्लैंड के पास विल जैक्स और आदिल राशिद हैं, जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जैक्स ने श्रीलंका के खिलाफ जीत में अपनी गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई थी।

 

पाकिस्तान या इंग्लैंड जिस टीम की स्पिन बेहतर प्रदर्शन करेगी, मुकाबले का परिणाम उस टीम के पक्ष में जाने की संभावना है।

 

टी20 में इंग्लैंड का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं। पाकिस्तान को 9 मैचों में जीत मिली है। 1 मैच का परिणाम नहीं निकला है।

--आईएएनएस

 

 

