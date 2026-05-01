Labour Day India
Noida Security Alert : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में मजदूर दिवस पर कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी, 50 से अधिक संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित
Labour Day India : पीएम मोदी ने श्रमयोगियों के सम्मान को शासन की सोच और नीति के केंद्र में स्थापित किया: रेखा गुप्ता
Chandrababu Naidu Statement : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने 'मई दिवस' पर श्रमिकों को बधाई दी; विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला
International Workers Day India : नितिन नवीन, अमित शाह ने दी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं
Mayawati Statement News : 'राजधर्म की कसौटी पर खरी उतरे सरकार, श्रमिकों के हित हों सुरक्षित', बुद्ध पूर्णिमा और मई दिवस पर मायावती का संदेश