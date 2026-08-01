'श्रीलंका के लिए गर्व का दिन', कॉमनवेल्थ में स्वर्ण जीतने वाले संगकारा ने की रुमेश पथिरेज की प्रशंसा

लंदन, 1 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने कहा है कि रुमेश थरंगा पथिरेज का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतना उनके देश के लिए अविश्वसनीय और गर्व का दिन है।
संगकारा ने शनिवार को एक्स पर लिखा, "श्रीलंका के लिए यह अविश्वसनीय और गर्व का दिन है।"
23 साल के पथिरेज, ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में अपने दूसरे प्रयास में 89.75 मीटर का निर्णायक थ्रो करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पांचवें श्रीलंकाई बने। फाइनल में पांच फाउल दर्ज करने के बावजूद, पथिरेज का एक वैध थ्रो स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी साबित हुआ।
पथिरगे, जो पहले तेज गेंदबाज थे और अंडर-18 लेवल पर 134 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकते थे, उन्होंने कोच टोनी प्रसन्ना के नेतृत्व में एथलेटिक्स में कदम रखा। पथिरगे अपने करियर में हुए बदलाव का श्रेय उन्हें देते हैं।
पथिरगे के स्वर्ण पदक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में श्रीलंका का 20 साल का इंतजार समाप्त किया। उनका पदक मेलबर्न में 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टर चिंताना विदानागे के स्वर्ण के बाद श्रीलंका का पहला स्वर्ण पदक था।
गुरुवार को क्वालिफायर के दौरान वह 84 मीटर के ऑटोमैटिक क्वालीफिकेशन मार्क से चूक गए, फिर भी पथिरगे 82.84 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ टॉप पर रहे। पथिरगे की सफलता आइलैंड देश के लिए बहुत गर्व का पल है।
प्रतियोगिता में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत, जबकि भारत के ही यश वीर सिंह ने 85.41 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक्स के कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 83.88 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन, पाकिस्तान के अरशद नदीम 77.41 मीटर के थ्रो के साथ नौवें स्थान पर रहे।