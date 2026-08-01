लद्दाख में खेल नीति 2026 पेश, खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपये के इंसेंटिव की घोषणा

लेह, 1 अगस्त (आईएएनएस)। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी. के. सक्सेना ने शनिवार को लद्दाख खले नीति 2026 को मंजूरी दी। खेल नीति के तहत एथलीटों को मासिक स्कॉलरशिप, एक बार के नकद पुरस्कार और लगातार वित्तीय मदद देने का वादा किया गया है। खेल नीति 2026 की घोषणा को इस केंद्र शासित प्रदेश को एक खेल ताकत के रूप में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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वी.के. सक्सेना ने इस पहल को खेल विकास के क्षेत्र में बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस नीति का मकसद एक जिंदादिल और आत्मनिर्भर खेल समुदाय बनाना है। युवा एथलीटों को पैसे की चिंता किए बिना खेल को करियर के तौर पर अपनाना चाहिए।

सक्सेना ने इस पहल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह नीति लद्दाख में लगातार वित्तीय मदद, बेहतर सुविधाएं, वैज्ञानिक कोचिंग और करियर के मौकों के साथ एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के लंबे समय की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख के किसी खिलाड़ी का जीता हर पदक देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रतिभाशाली एथलीटों को वित्तीय दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

यह नीति, "स्काउट, फैसिलिटेट एंड रिकॉग्नाइज" के उद्देश्य पर आधारित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के जरिए खेल को बढ़ावा देने के सपने का अनुसरण करती है। इसका मकसद स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा को पहचानना, उन्हें निखारना और पुरस्कृत करना है।"

खेल नीति की खास बात यह है कि इसमें जाने-माने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय, नेशनल स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों के लिए 12 महीने की मासिक स्कॉलरशिप शुरू की गई है।

इस योजना के तहत, अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता को हर महीने 1 लाख, राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले को हर महीने 75,000, और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले को हर महीने 10,000 मिलेंगे। रजत और कांस्य पदक विजेताओं को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रतियोगिता के ऊंचे स्तर पर जाने वाले एथलीट को अपने मौजूदा सपोर्ट को खोए बिना अपने आप बेहतर स्कॉलरशिप दी जाएगी।

प्रशासन ने जाने-माने खेल आयोजन में पदक जीतने वालों के लिए 5 लाख से 1 करोड़ तक के वन-टाइम कैश बोनस की भी घोषणा की है। ये बोनस मंथली स्कॉलरशिप के अलावा होंगे।

एडवेंचर स्पोर्ट्स को खेल नीति में शामिल किया गया है। लद्दाख के उन पर्वतारोहियों के लिए वन-टाइम कैश पुरस्कार के तौर पर 10 लाख अलग रखे गए हैं जो दुनिया में कहीं भी 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक पहुंचते हैं।

पैरालंपिक गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप और देखने में अक्षम, सुनने में अक्षम और स्पेशल ओलंपिक्स एथलीटों की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए स्पेशल कैश अवॉर्ड भी शुरू किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो महीनों में स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के बाद नीति को अंतिम रूप दिया गया है। एथलीटों और उनके परिवारों ने ऊंचे स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को लेकर चिंता जताई थी।

--आईएएनएस

पीएके