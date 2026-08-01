मैनचेस्टर सिटी क्लब का समर्थन देकर अच्छा लगा, मैं अब उनके लिए योगदान देना चाहता हूं: फिल फोडेन

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लिश फुटबॉलर फिल फोडेन का कहना है कि नए लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद वे मैनचेस्टर सिटी के उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड के इस मिडफील्डर के लिए नए मैनेजर एन्जो मारेस्का का आना बहुत अच्छा मौका है। पिछले दो सीजन उनके लिए मुश्किल रहे थे, लेकिन अब वह फिर से शुरुआत करना चाहेंगे।

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26 साल के फोडेन ने हाल ही में एतिहाद स्टेडियम में अपना कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक बढ़ा लिया है। उन्होंने माना कि हालिया मुश्किलों के बावजूद क्लब द्वारा उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। फोडेन ने कहा, "इससे मुझे राहत मिली है, और अब मैं खुद को बेहतर बनाने और मुझ पर भरोसा करने वाले फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के लिए कुछ करने पर ध्यान दे सकता हूं। क्लब का समर्थन देखकर अच्छा लगता है, और यह बहुत मायने रखता है। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें कुछ लौटाऊं और क्लब के लिए योगदान दूं।"

फोडेन का 2023-24 सीजन उनके करियर का सबसे अच्छा सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 19 गोल किए और सिटी ने प्रीमियर लीग का खिताब जीता। उन्होंने पीएफए प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन दोनों अवॉर्ड जीते। हालांकि, पिछले दो सीजन में वे उस सफलता को दोहरा नहीं पाए। आखिरी सीजन में वे सिर्फ 10 गोल कर पाए और क्लब और देश के लिए कुल मिलाकर वह अपने पिछले 31 मैचों में कोई गोल नहीं कर सके हैं।

अकादमी से निकले इस खिलाड़ी ने 17 साल की उम्र में पूर्व मैनेजर पेप गार्डियोला के अंडर सीनियर डेब्यू किया था। तब से उन्होंने सिटी के लिए 369 मैच खेले हैं और छह प्रीमियर लीग खिताब, एक यूईएफए चैंपियंस लीग और दो एफए कप जीते हैं। पिछले सीजन के आखिर में गार्डियोला के जाने और पूर्व असिस्टेंट एन्जो मारेस्का के कमान संभालने के बाद फोडेन का मानना ​​है कि क्लब एक नए और रोमांचक दौर में पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा-एक नई शुरुआत, एक नए मैनेजर और अब तक मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं एन्जो को पहले से जानता हूं, इसलिए इससे मदद मिलती है। मैं उन्हें और उनके काम करने के तरीके को अच्छी तरह जानता हूं। उनके साथ अच्छे रिश्ते होने से निश्चित रूप से मदद मिली है।"

फोडेन ने यह भी बताया कि जब उन्हें थॉमस ट्यूशेल की इंग्लैंड टीम से फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए बाहर कर दिया गया था (जिसमें इंग्लैंड सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई थी), तो मारेस्का ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया था। फोडेन ने कहा, "उन्होंने तुरंत मुझसे संपर्क करके पूछा कि क्या मैं ठीक हूं, जो बहुत अच्छी बात थी। इससे उनके व्यक्तित्व और उनके स्वभाव का पता चलता है।वह सभी की परवाह करते हैं और टीम के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं।"

मिडफील्डर ने माना कि यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन से मिली हार में खेलने के बाद दूर से इंग्लैंड के वर्ल्ड कप अभियान को देखना दर्दनाक था। पिछले सीजन में टखने की चोट और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझने के बाद फोडेन ने कहा कि अब वह पूरी तरह से फिट हैं और अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस आने के लिए उत्सुक हैं।

--आईएएनएस

एसएम/वीसी