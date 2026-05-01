Chandrababu Naidu Statement : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने 'मई दिवस' पर श्रमिकों को बधाई दी; विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला

अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दीं।

एन. चंद्रबाबू नायडू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए कार्यबल और किसान समुदाय को बधाई दी।

उन्होंने कहा, “कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को बराबर सम्मान देना चाहिए। यह दिन मजदूरों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए बहुत खास है। ये वही लोग हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली खेती आगे बढ़ रही है, तो इसका श्रेय हमारे किसानों और खेत मजदूरों की कड़ी मेहनत को जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “देश सच में तभी आगे बढ़ सकता है, जब मजदूर और किसान मिलकर एकता के साथ काम करें। इसी वजह से सरकार दोनों के भले के लिए लगातार योजनाएं बना रही है और कदम उठा रही है। अभी सरकार मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी और विकास से जुड़ी योजनाएं चला रही है।”

‘मई दिवस’ के मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दीं और मजबूत व आत्मनिर्भर समाज बनाने में उनके अहम योगदान की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और समृद्धि की असली नींव मेहनती और समर्पित लोग ही हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सभी श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार मजदूरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें पूरा सम्मान और इज्जत मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के अनुसार तेलंगाना के विकास में श्रमिक ही सच्चे भागीदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति श्रमिकों के विकास और उन्हें मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने यह दोहराते हुए कहा कि “लोगों की सरकार” श्रमिकों के कल्याण और भलाई को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ‘मई दिवस’ की भावना से प्रेरित होकर सरकार कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं लागू कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई पहलें शुरू की हैं और इससे लाखों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों में अनुकंपा के आधार पर लंबे समय से लंबित नियुक्तियां भी की गई हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों से पहले सिंगरेनी कंपनी के कर्मचारियों को बोनस दे रही है। यह कंपनी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और पूरे देश के लिए गर्व का कारण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरेनी के इतिहास में पहली बार सरकार ने हर संविदा श्रमिक को 5,000 रुपये का बोनस दिया है। बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार सिंगरेनी के श्रमिकों को 1 करोड़ रुपये का बीमा कवर भी दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि खाड़ी देशों में काम करने वाले तेलंगाना के श्रमिक कल्याण के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। वहां जिन तेलंगाना श्रमिकों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

--आईएएनएस