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केरल: अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर सीएम सतीशन ने जताया दुख, भावुक हुए सुपरस्टार ममूटी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 केरल
Jun 07, 2026, 05:49 AM
केरल: अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर सीएम सतीशन ने जताया दुख, भावुक हुए सुपरस्टार ममूटी

 

कोच्चि, 7 जून (आईएएनएस)। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का शनिवार रात करीब 10:45 बजे कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 56 वर्षीय अभिनेता लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सीएम वीडी सतीशन और अभिनेता व फिल्म निर्माता ममूटी समेत हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है।

सलीम कुमार के निधन से मलयालम फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। कोच्चि के नॉर्थ परवूर स्थित उनका घर 'लाफिंग विला', जो कभी उनकी हंसी और जीवंत व्यक्तित्व का प्रतीक था, अब गहरे सन्नाटे में डूब गया है।

केरल के सीएम वी.डी. सतीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "सलीम कुमार मेरे लिए सिर्फ हंसी के राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक बेहद करीबी इंसान थे। वह अपने राजनीतिक विचारों को निडरता से रखते थे और गर्व से कहते थे कि वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वह एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार थे जो एक ही चेहरे से लोगों को हंसा भी सकते थे और रुला भी सकते थे। मलयालम सिनेमा ने एक महान कलाकार खो दिया है और मैंने अपना एक भाई खो दिया है।"

मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने भी एक्स पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, "सलीम, जो खुद हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे, सोचते थे और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करते थे, कभी-कभी रोते थे और दूसरों को भी रुला देते थे, अब तुम सिर्फ मुझे रुला रहे हो। तुम्हारा जाना कभी खत्म न होने वाला दुख बन गया है।"

बता दें कि अपने शानदार अभिनय और अद्भुत कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर सलीम कुमार ने लगभग तीन दशक लंबे करियर में करीब 120 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी कलाकार के रूप में पहचान बनाई, लेकिन बाद में गंभीर और भावनात्मक किरदारों में भी अपनी अलग छाप छोड़ी। फिल्म 'एडमिंटे मकान अबू' में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था।

सलीम कुमार ने अपने जीवन में लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि उनकी बीमारी शराब के सेवन के कारण नहीं, बल्कि आनुवंशिक कारणों से हुई थी।

रविवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए परवूर टाउन हॉल में रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके आवास 'लाफिंग विला' ले जाया जाएगा, जहां अंतिम विदाई दी जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस

 

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