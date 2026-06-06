आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को दिया संगठन मजबूत करने का संदेश

अमरावती, 6 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करना है, ताकि वे समाज और संगठन दोनों की बेहतर सेवा कर सकें।

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चंद्रबाबू नायडू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और एक जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, तो उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अपने आप बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा अच्छे और रचनात्मक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि नकारात्मक सोच केवल नकारात्मकता को जन्म देती है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पार्टी को दोबारा हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लगातार आत्ममूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना पार्टी की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि पार्टी में विभिन्न स्तरों पर लगातार जनमत सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और नियुक्तियों से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक के फैसले जनता तथा कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी और राज्य के हितों के खिलाफ काम करने वाले या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि सरकार अपने वादों को निभा रही है।

उन्होंने मंगलगिरि क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पार्टी ने लगातार मेहनत की और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि जीत के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रहना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर भी गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने तथ्यों के आधार पर उसका जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक हर कार्यकर्ता को संगठन को मजबूत बनाने और जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करने और अपने व्यक्तित्व तथा नेतृत्व क्षमता को लगातार विकसित करने की सलाह भी दी।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी