विजेंद्र सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में भारत के प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के एथलीटों के प्रदर्शन पर बधाई देने वाले किसी भी सार्वजनिक संदेश के अभाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया और कहा कि देश की खेल उपलब्धियों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए।

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विजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अक्सर देश के युवाओं की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के लिए आपकी ओर से अभी तक एक भी बधाई संदेश या द्वीट नहीं आया है। जब भारत के युवा तिरंगा ऊंचा लहरा रहे हैं, तो राजनीति से ऊपर उठकर उनका मनोबल बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।"

भारत के लिए मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले पूर्व मुक्केबाज ने यह पोस्ट ऐसे समय में साझा किया जब भारतीय एथलीट 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा बटोर रहे थे।

इससे पहले, विजेंदर ने खेलों में भारतीय मुक्केबाजी दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी थी।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जिम्मेदारी सफलतापूर्वक सौंप दी गई है। सीडब्ल्यूजी 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई- आपकी मेहनत, जुनून और तिरंगे के प्रति सम्मान ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।"

राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजी दल ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें सात स्वर्ण और तीन रजत पदक जीतकर खेल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

इन खेलों में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने भी इतिहास रचते हुए विजेंद्र सिंह और दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गईं।

विजेंदर ने अपने शानदार करियर का समापन एक ओलंपिक पदक, तीन राष्ट्रमंडल खेलों के पदक और दो एशियाई खेलों के पदक के साथ किया। जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के पहले ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता बने।

भारत ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान पूरा कर लिया है और कुल पदक तालिका में 39 पदकों (13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य) के साथ चौथे स्थान पर रहा है।

--आईएएनएस

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