बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा-गायत्री की जोड़ी को रैंकिंग में फायदा

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी को ड़ा फायदा हुआ है। ताजा रैंकिंग में यह स्टार महिला डबल्स जोड़ी 39वें नंबर से 12 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया की 27वीं जोड़ी बन गई है।

त्रिशा-गायत्री की जोड़ी ने भारत में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए एकमात्र पदक जीता। यह जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची और ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के 2011 में कांस्य पदक जीतने के बाद चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला डबल्स जोड़ी बन गई। ताजा रैंकिंग में दोनों के नाम 44,192 पॉइंट्स हो गए हैं। पिछले सप्ताह की रैंकिंग में वे 33,692 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड में 39वें नंबर पर थीं।

त्रिशा-गायत्री की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड वाली चीनी जोड़ी जिया यी फैन और झांग शू जियान को हराया था। यह एक शानदार जीत थी जिससे उन्होंने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 16-21, 21-15, 21-13 से जीता था। दोनों की जीत की वजह से भारत ने 2011 से वर्ल्ड्स में कम से कम एक मेडल जीतने का अपना सिलसिला बनाए रखा।

इस बीच, पुरुषों की सिंगल्स रैंकिंग के टॉप 10 में बड़ा बदलाव हुआ। इंडोनेशियाई शटलर जोनाथन क्रिस्टी नए वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने राउंड-ऑफ-16 में जगह बनाने के बाद तीसरे से दो स्थान ऊपर चढ़कर जगह बनाई है। पिछले सप्ताह के वर्ल्ड नंबर 1 शि यूकी को भारत के आयुष शेट्टी से पहले राउंड में हार के बाद पांच स्थान का नुकसान हुआ है। अब वह नंबर 6 पर हैं। कुनलावुत विटिडसार्न और एंडर्स एंटोनसेन भी एक-एक स्थान नीचे खिसककर नंबर 2 और नंबर 4 पर आ गए हैं।

क्रिस्टो पोपोव तीन जगह चढ़कर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, जबकि चाउ टिएन चेन दो जगह चढ़कर लेटेस्ट रैंकिंग अपडेट के अनुसार चौथे स्थान पर आ गए हैं। नए वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स लैनियर तीन जगह चढ़कर नंबर 7 पर आ गए हैं, जबकि भारत के लक्ष्य सेन एक स्थान ऊपर जाते हुए नंबर 13 पर और आयुष शेट्टी दो जगह स्थान ऊपर जाकर नंबर 20 पर आ गए हैं।

--आईएएनएस

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