एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय कबड्डी टीम में केसीएल का जलवा, खिलाड़ियों ने कहा- देश के लिए खेलना सपना सच होने जैसा

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। जाने-माने कबड्डी खिलाड़ी आशु मलिक ने इंडिया टीम में अपने चयन पर खुशी जताई है। जापान में होने वाले 2026 एशियन गेम्स के लिए इंडिया की टीम में चुने गए 12 खिलाड़ियों में से 9 कबड्डी चैंपियंस लीग (केसीएल) से निकले हैं। केसीएल ने इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाया है।

केसीएल में हिसार हीरोज का प्रतिनिधित्व करने वाले मलिक ने कहा कि वह उन मौकों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके करियर को बनाया है। उन्हीं मौकों की वजह से वह इंटरनेशनल स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इंडिया की जर्सी पहनना एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं उन मौकों के लिए शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे सफर को बनाया है और मैं इंडिया के लिए अपना सौ प्रतिशत दूंगा।"

केसीएल में मजबूत प्रतिनिधित्व से पता चलता है कि लीग भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक प्रतियोगी रास्ता बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। नेशनल टीम में लीग का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में करनाल किंग्स के सुनील मलिक, सोनीपत स्टार्स के अयान लौचाब, भिवानी बुल्स के देवांक दलाल, गुरुग्राम गुरुज के राहुल सेटपाल, फरीदाबाद फाइटर्स के जयदीप दहिया और पानीपत पैंथर्स के अंकित जगलान शामिल हैं।

घरेलू फ्रेंचाइजी से शुरू हुआ खिलाड़ियों का सफर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है।

सुनील मलिक ने इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया और कहा कि केसीएल के उनके अनुभव ने आत्मविश्वास दिया है। भारत की तरफ से खेलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे केसीएल की विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने पर बहुत गर्व है। मैं तिरंगे के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।

अयान लौचाब ने अपने चयन को सपना सच होने जैसा बताया और इसमें केसीएल के रोल को अहम माना।

उन्होंने कहा, "एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना एक सपने के सच होने जैसा है। केसीएल ने मुझे एक खिलाड़ी के तौर पर विकसित होने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने देश और केसीएल को गर्व महसूस कराने का पक्का इरादा रखता हूं।"

देवांक दलाल ने कहा, "यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत खास पल है। एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करना हर एथलीट का सपना होता है। मैं मैट पर अपना सब कुछ दूंगा और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा।"

राहुल सेटपाल ने एशियन गेम्स को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बताया और एक प्लेयर के तौर पर विकसित होने का श्रेय केसीएल में मिले अनुभव को दिया।

उन्होंने कहा, "एशियन गेम्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं टीम इंडिया का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे केसीएल अनुभव ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। मैं देश के लिए अपना बेस्ट देने के लिए उत्साहित हूं।"

जयदीप दहिया ने कहा, "केसीएल से भारत का प्रतिनिधित्व करने का सफर बहुत खास रहा है। मुझे इस सफर पर गर्व है कि यह मुझे कहां ले गया है और मैं पूरे केसीएल परिवार और भारत को गर्व महसूस कराने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।"

जगलन ने आगे कहा, "भारत का प्रतिनिधित्व करना हर एथलीट के लिए गर्व का पल होता है। मैं आगे आने वाली चुनौती को लेकर उत्साहित हूं और हर बार मैट पर कदम रखते ही अपना बेस्ट दूंगा।"

12 सदस्यों वाली भारतीय टीम में केसीएल के नौ खिलाड़ियों का होना लीग और उसके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कबड्डी चैंपियंस लीग के चेयरमैन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड जीतने वाले बलवान सिंह भारतीय टीम के हेड कोच हैं।

--आईएएनएस

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