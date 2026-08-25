भारत बनाम श्रीलंका: आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रभात जयसूर्या को आईसीसी ने फटकारा, डिमेरिट प्वाइंट भी मिला

कोलंबो, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में जारी दूसरे टेस्ट मैच में आउट होने के बाद की गई हरकत के लिए श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को दंडित किया गया है। आईसीसी ने मंगलवार को श्रीलंकाई खिलाड़ी को आधिकारिक फटकार लगाई गई और एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया।

जयसूर्या को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के सामान या कपड़ों, मैदान के सामान या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है।

यह सजा दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के अंत में स्पिनर की हरकत के बाद दी गई है। जयसूर्या को बतौर नाइटवॉचमैन मैदान पर भेजा गया था और बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने उन्हें आउट किया। पवेलियन लौटते समय उन्होंने अपने बल्ले से बाउंड्री वेज (विज्ञापन बोर्ड) पर मारा और गुस्से में अपने ग्लव्स भी फेंक दिए।

हालांकि, खिलाड़ी ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ से प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर और फोर्थ अंपायर प्रगीथ रामबुकवेला ने लगाया था।

सुथार द्वारा एलबीडब्ल्यू (एलबीडब्ल्यू) आउट किए जाने के बाद जयसूर्या निराश थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद बल्ले से पहले पैड पर लगी थी और अंपायर्स कॉल लागू हुआ। इसका मतलब था कि ऑन-फील्ड आउट का फैसला बरकरार रहा और भारत के 503/9 (पारी घोषित) के जवाब में श्रीलंका ने दिन के आखिरी तीन ओवरों में अपना दूसरा विकेट गंवा दिया और उनका स्कोर 8/2 हो गया।

यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बाद इस मैच में आईसीसी की तरफ से सजा पाने वाले जयसूर्या तीसरे खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने जायसवाल और फर्नांडो दोनों पर उनकी बहस के लिए मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। इस बहस के दौरान खिलाड़ियों ने अपने सिर आपस में टकराए थे।

जायसवाल का वाकया भारतीय पारी के 17वें ओवर का है, जब तेज गेंदबाज ने बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड कर दिया जो तेजी से अंदर की ओर आई थी। जब जायसवाल वापस जा रहे थे, तो उन्हें गेंदबाज की कोई बात सुनाई दी और वे उनसे उलझने के लिए वापस मुड़े। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और उनके सिर आपस में टकराए, लेकिन उन्हें तुरंत अलग कर दिया गया।

--आईएएनएस

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