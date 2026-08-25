खेलो इंडिया की नई स्कीम ज्यादा एथलीटों को मौका देगी: हरि रंजन राव

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना कोई नई बात नहीं है। यह पहले भी था।

हरि रंजन राव ने आईएएनएस से कहा, "स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। 60 साल के ऊपर के पूर्व खिलाड़ी हमें बताते हैं कि जब वे स्कूल में थे, तो फिजिकल एजुकेशन और खेल में हिस्सा लेना जरूरी था। धीरे-धीरे, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़े हैं। हमारी प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव आया है। हमें इसे वापस लाने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "खेलो इंडिया की नई स्कीम में, जो बदली हुई स्कीम है, के माध्यम से हम अब कई स्तर पर काम कर रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिलों के स्तर पर ज्यादा प्रतियोगिता और लीग शुरू करना, ज्यादा बच्चों और एथलीटों को स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से जोड़ेगा, साथ ही उन्हें खेलते रहने के ज्यादा मौके भी देगा।"

अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जी. साथियान ने आईएएनएस से कहा, "मैं सच में बहुत खुश हूं कि हमारे प्रधानमंत्री सभी एथलीट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं। उन्होंने एथलीट्स से मिलने और उन्हें सम्मान देने की आदत डाल ली है। अब, सभी एथलीट्स के लिए सम्मान बढ़ गया है। हमें वह पहचान मिली है जिसके हम हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसमें एक बड़ा रोल निभाया है।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि नई जेन जी और नई युवा पीढ़ी हमसे कहीं ज्यादा बोल्ड है। वे सच में बोल्ड कदम उठाना चाहते हैं और जो उन्हें पसंद है उसे आजमाना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि माता-पिता बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। एक युवा के तौर पर, आप सच में अपने माता-पिता को मानते हैं और उनकी बातें सुनना चाहते हैं, और वे आपको रास्ता दिखाते हैं।"

--आईएएनएस

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