दिलीप ट्रॉफी: रजत पाटीदार सेंट्रल जोन के कप्तान बने, रिंकू सिंह को मिली उपकप्तानी

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को लगातार 2 बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले रजत पादीटार को दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है। वहीं, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 23 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी।

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सेंट्रल जोन गत चैंपियन है। टीम ने पिछला संस्करण फाइनल में साउथ जोन को हराकर जीता था। यह टीम का सातवां खिताब है। दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन की 15 सदस्यीय मजबूत दल का ऐलान किया गया है। बल्लेबाजी में पाटीदार, रिंकू सिंह, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, आयुष पांडे, आर्यन जुयाल और यश राठौड़ जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं, गेंदबाजी में तेज और स्पिन गेंदबाजों का बेहतरीन मिश्रण है। तेज गेंदबाजी में यश ठाकुर, अरशद खान, आर्यन पांडे और नचिकेत भूटे को मौका दिया गया है। वहीं, स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी सारांश जैन, हर्ष दुबे और जीशान अंसारी को सौंपी गई है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हिस्सा सारांश जैन को इस उम्मीद के साथ लाइन-अप में रखा गया है कि वह सेंट्रल जोन के गेम में जगह बना सकते हैं। सेंट्रल जोन का मुकाबला 30 अगस्त से 2 सितंबर तक क्वार्टर-फाइनल 1 के विजेता के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला होगा।

सेंट्रल जोन चयन समिति ने टूर्नामेंट के दौरान किसी भी मेन स्क्वाड सदस्य को होने वाली किसी भी संभावित चोट को कवर करने के लिए अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय की छह सदस्यीय खिलाड़ियों की स्टैंड-बाय सूची भी बनाई है।

राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी निखिल डोरू को टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, जबकि मनीष झा को सहायक कोच बनाया गया है। जुफरी जकेरिया को टीम मैनेजर बनाया गया है, जबकि चंद्रशेखर राव को वीडियो एनालिस्ट बनाया गया है। मेडिकल और फिजिकल कंडीशनिंग टीम में फिजियो देशराज चौहान, ट्रेनर मयंक अग्रवाल और मसाजर मोहित कुमार शामिल हैं।

सेंट्रल जोन टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर और नचिकेत भूटे।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी: अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय।

--आईएएनएस

पीएके