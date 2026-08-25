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खेल

पीजीटीआई टूर: तेलंगाना ओपन 2026 के पहले राउंड में शर्मा और गंडास संयुक्त रूप से आगे

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पीजीटीआई

विकाराबाद (तेलंगाना), 25 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के विकाराबाद स्थित वूटी गोल्फ काउंटी में खेले जारी 'तेलंगाना ओपन 2026' के पहले दिन चंडीगढ़ के अक्षय शर्मा और गुरुग्राम के मनु गंडास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात अंडर 65 का समान स्कोर बनाया। मंगलवार को एक साथ खेलते हुए, इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने अलग-अलग तरीकों से लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान हासिल किया।

अक्षय ने पहले से चौथे होल तक लगातार चार बर्डी के साथ शानदार शुरुआत की। पांचवें होल (जो पार-5 था) पर एक बोगी ने कुछ समय के लिए उनकी लय रोकी, लेकिन उन्होंने चार और बर्डी लगाकर एक प्रभावशाली ओपनिंग राउंड पूरा किया।

दूसरी तरफ, मनु गंडास ने फ्रंट नाइन में दो बर्डी और एक बोगी बनाई और फिर बैक नाइन में एक ईगल और चार बर्डी के साथ शानदार खेल दिखाया। हैदराबाद के 19 वर्षीय विशेष शर्मा और दिल्ली के राशिद खान छह-अंडर 66 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे, जो लीडर्स से एक शॉट पीछे थे।

विशेष शर्मा ने प्रतियोगिता में वापसी करते हुए छह बर्डी के साथ बिना किसी बोगी वाला राउंड खेला। तीन हफ्ते पहले जम्मू-कश्मीर ओपन में कट से चूकने के बाद वह कुछ हफ्तों तक बीमारी के कारण बाहर रहे थे।

राशिद ने 66 का स्कोर किया, जिसमें तीसरे होल (पार-4) पर एक ईगल, छह बर्डी और दो बोगी शामिल थीं। नोएडा के लक्ष्य नागर ने भी बिना किसी गलती के खेलते हुए पांच-अंडर 67 का स्कोर किया, जिसमें पांच बर्डी शामिल थीं और वह पांचवें स्थान पर रहे।

पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट के लीडर सप्तक तलवार ने इवन-पार 72 का स्कोर किया और दिन का समापन संयुक्त रूप से 43वें स्थान पर किया। हैदराबाद के मोहम्मद अजहर ने वन-ओवर 73 का स्कोर किया और संयुक्त रूप से 51वें स्थान पर रहे। रोशनी कम होने के कारण शुरुआती राउंड को रोकना पड़ा; कुल 132 खिलाड़ियों में से 27 खिलाड़ी अभी भी कोर्स पर थे। खेल बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 6:45 बजे फिर से शुरू होगा, जब बाकी खिलाड़ी अपने राउंड पूरे करेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी