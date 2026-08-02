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ट्रैक साइकिलिंग में चौथा गोल्ड, एम्मा फिनुकैन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 02, 2026, 05:00 PM
ट्रैक साइकिलिंग में चौथा गोल्ड, एम्मा फिनुकैन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचा

ग्लासगो, 2 अगस्त (आईएएनएस)। वेल्स की साइकिलिंग स्टार एम्मा फिनुकैन ने 'कॉमनवेल्थ गेम्स' में इतिहास रच दिया है। फिनुकैन ने रविवार को ग्लासगो में महिलाओं का कीरिन खिताब अपने नाम किया, जिसके साथ गेम्स के एक ही संस्करण में चार ट्रैक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली स्प्रिंट साइक्लिस्ट बन गईं।

सर क्रिस होय वेलोड्रोम में, 23 वर्षीय एम्मा ने कीरिन गोल्ड जीतकर शानदार 'क्लीन स्वीप' किया। इससे पहले, उन्होंने टीम स्प्रिंट, व्यक्तिगत स्प्रिंट और 1,000 मीटर टाइम ट्रायल में खिताब जीते थे। यह उपलब्धि उन्होंने लगातार चार दिनों में हासिल की।

फिनुकैन ने न्यूजीलैंड की एलेस एंड्रयूज को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन एंड्रयूज को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा; वह साल 2022 में जीते गए कॉमनवेल्थ कीरिन खिताब को बचाने की कोशिश कर रही थीं।

इस हालिया जीत के साथ, फिनुकैन ने एना मेयर्स और एंड्रयूज को पीछे छोड़ दिया है। दोनों के नाम पहले एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक ट्रैक साइकिलिंग गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड था। मेयर्स ने साल 2010 में और एंड्रयूज ने 2022 में तीन-तीन मेडल जीते थे।

वेल्श राइडर एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में चार गोल्ड मेडल जीतने वाली वेल्स की पहली महिला भी बनीं। उन्होंने पैरा-स्प्रिंटर ओलिविया ब्रीन की जगह लेते हुए गेम्स के इतिहास में वेल्स की सबसे सफल महिला एथलीट का स्थान हासिल किया।

फिनुकैन की यह उपलब्धि किसी भी एथलीट द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले, न्यूजीलैंड के आरोन गेट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में चार गोल्ड मेडल जीते थे, जिनमें तीन ट्रैक पर और एक रोड रेस में हासिल किए।

ऐतिहासिक सफलता के बावजूद, वेटलिफ्टर डेविड मॉर्गन अभी भी वेल्स के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले सबसे सफल एथलीट बने हुए हैं; जिन्होंने अपने करियर में नौ गोल्ड और तीन सिल्वर मेडल जीते हैं। ग्लासगो में उनके यादगार प्रदर्शन ने फिनुकैन को गेम्स की शीर्ष ट्रैक साइक्लिस्ट के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। उन्होंने स्प्रिंट इवेंट्स में चार गोल्ड मेडल जीतकर नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

--आईएएनएस

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