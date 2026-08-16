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खेल

सेंट जूड चैंपियनशिप: भाटिया, राय और थीगाला का प्लेऑफ के अगले दौर में पहुंचना तय

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सेंट

मेम्फिस (टेनेसी), 16 अगस्त (आईएएनएस)। पीजीए टूर के तीन प्लेऑफ इवेंट्स में पहले फेडएक्स कप सेंट जूड चैंपियनशिप में भारतीय मूल के चारों खिलाड़ियों के लिए दिन खास नहीं रहा। आलम ये रहा कि चार में से कोई भी खिलाड़ी अंडर पार स्कोर नहीं कर सका, हालांकि इनमें से तीन खिलाड़ियों के अगले टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने की संभावना बनी हुई है। अगले प्लेऑफ इवेंट में केवल फेडएक्स कप रैंकिंग के टॉप-50 खिलाड़ी ही जगह बना पाएंगे।

एरॉन राय (71) इस हफ्ते टी-38 स्थान पर रहे और फेडेक्स स्टैंडिंग में 35वें स्थान पर हैं, जबकि अक्षय भाटिया (73) इस हफ्ते 67वें स्थान पर रहे और फेडेक्स स्टैंडिंग में 14वें स्थान पर हैं। साहित थीगाला (79) 68वें स्थान पर रहे और फेडेक्स स्टैंडिंग में 44वें स्थान पर हैं। वहीं, बाहर होने की कगार पर खड़े एकमात्र खिलाड़ी सुदर्शन येल्लामाराजू (76) हैं, जिनका तीसरा राउंड उन्हें स्टैंडिंग में 57वें स्थान पर ले गया और सिर्फ टॉप-50 खिलाड़ी ही आगे बढ़ेंगे।

इस बीच, स्कॉटी शेफलर ने खराब शुरुआत के बाद संभलते हुए 2-अंडर 68 का स्कोर किया, जिससे उन्हें फाइनल राउंड से पहले सैम बर्न्स और सुंगजे इम पर दो-शॉट की बढ़त मिल गई। शेफलर इस साल अपने पहले टूर्नामेंट में मिली एकमात्र जीत के बाद से लगातार पांच बार रनर-अप रहने और पांच बार टॉप-4 में रहने के सिलसिले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह 13-अंडर 197 के स्कोर पर हैं और फाइनल ग्रुप में गोल्फ में अपने सबसे करीबी दोस्त बर्न्स के साथ होंगे, जो 62 के स्कोर के साथ मुकाबले में वापस आ गए हैं। उनका यह साल यूएस ओपन और ब्रिटिश ओपन में जीत के करीब पहुंचने के बावजूद बिना किसी जीत के रहा है। यह पहली बार होगा, जब वे फाइनल ग्रुप में एक साथ खेलेंगे।

सुंगजे इम ने 67 का स्कोर किया और बर्न्स के साथ 11-अंडर 199 के स्कोर पर बराबरी पर हैं। शेफलर के सबसे करीब फेडेक्स कप चैंपियन टॉमी फ्लीटवुड (68) और जेक नैप (67) थे, जो दोनों पांच शॉट पीछे हैं।

जॉर्डन स्पीथ फेडेक्स कप में 54वें नंबर पर हैं, और फेडेक्स कप प्लेऑफ में अगले हफ्ते होने वाली बीएमडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए सिर्फ टॉप 50 खिलाड़ी ही आगे बढ़ पाते हैं। इस हफ्ते टॉप 50 में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को अगले साल होने वाले सभी 20 मिलियन डॉलर वाले सिग्नेचर इवेंट्स में जगह मिलना पक्का हो जाएगा।

स्पीथ ने 65 के स्कोर के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 72 के अपने राउंड में 11वें होल तक कोई बर्डी नहीं बना सके। इससे वे संयुक्त रूप से पांचवें स्थान से खिसककर संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर आ गए, जिससे उनके टॉप 50 से बाहर होने की आशंका है। वे अकेले नहीं हैं। ब्रायन हारमन 65वें नंबर पर थे और उन्होंने 69 का स्कोर किया। वे संयुक्त रूप से छठे स्थान पर थे और आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ स्थान ऊपर चढ़ने की जरूरत थी। होयलेक में 2023 ब्रिटिश ओपन की जीत की वजह से हारमन अगले साल सभी मेजर टूर्नामेंट्स में खेलेंगे।

आखिरी दिन से पहले, इम एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके टॉप 50 में आने की उम्मीद है। इम ने 53वें नंबर से शुरुआत की थी और शनिवार को शेफलर के साथ फाइनल ग्रुप में अपनी स्थिति बनाए रखी।

--आईएएनएस

आरएसजी