भारत बनाम श्रीलंका: ऋषभ पंत ने फिर दोहराई वही पुरानी गलती, खराब शॉट खेलकर गंवाया विकेट

गाले, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और खराब शॉट खेलकर आउट हुए।

देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे पंत शुरुआत में अच्छी लय में दिखाई दिए। पंत के बल्ले से रन आ रहे थे और वह क्रीज पर सेट भी दिख रहे थे। हालांकि, बड़ा शॉट लगाने की चाहत में पंत अपना विकेट तोहफे में देकर चलते बने। 39 के स्कोर पर केशरा नुवानथा की गेंद पर पंत ने आगे बढ़कर छक्का लगाने के इरादे से हवाई शॉट खेला, लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं हुआ और बॉल बैट का भारी किनारा लेकर फील्डर के हाथों में चली गई। पवेलियन लौटते समय पंत खुद अपने शॉट से निराश नजर आए।

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है कि जब पंत इस तरह का खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौटे हैं। अच्छी शुरुआत करने के बाद बड़ा शॉट खेलने की जल्दबाजी में पंत अक्सर अपना विकेट गंवा देते हैं। हालांकि, देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से टेस्ट के दूसरे दिन हर किसी को प्रभावित किया। उन्होंने 230 गेंदों का सामना करते हुए 167 रनों की दमदार पारी खेली।

वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में नंबर तीन पर खेलते हुए भारत की ओर से 150 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले महज तीसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले यह उपलब्धि सिर्फ राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ही हासिल कर सके हैं। पहले दिन 77 रनों के स्कोर पर रिटायर हर्ट होने वाले केएल राहुल अपने स्कोर में सिर्फ 5 रन ही जोड़ सके और 82 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, रवींद्र जडेजा 13 रन ही बना सके। ध्रुव जुरेल अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 68 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली। जुरेल ने अपनी इस पारी में 4 चौके और एक छक्का लगाया।

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