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खेल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, बांग्लादेशी कप्तान शांतो बोले- पूरी टीम 'प्लेयर-ऑफ-द-मैच' अवॉर्ड शेयर करे

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(Updated )
ऑस्ट्रेलिया

डार्विन, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले टेस्ट को 9 विकेट से अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पूरी टीम की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि यह नतीजा टीम के सभी 11 खिलाड़ियों के योगदान का नतीजा था।

डार्विन में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर सिमट गई, जिसके बाद बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर 228 रन शानदार बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 284 रन बनाए और मेहमान टीम को जीत के लिए 57 रन का टारगेट मिला, जिसे बांग्लादेश ने 14.2 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलिया में यह बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत थी, जो देश में उनके तीसरे ही मैच में मिली। बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने पहले ही दिन मैच में पकड़ बनवा दी थी, जिसके बाद तंजीद हसन के पहले टेस्ट शतक, निचले क्रम के बल्लेबाजों के अहम रनों और मेहदी हसन मिराज के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने मेहमान टीम को यादगार जीत दिलाई। हसन महमूद ने मैच में कुल 9 विकेट हासिल किए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर-ऑफ-द-मैच' चुना गया।

जीत के बाद कप्तान शांतो ने कहा, "मुझे लगता है कि बांग्लादेशी टीम को 'प्लेयर-ऑफ-द-मैच' की ट्रॉफी दी जानी चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी ने किसी न किसी तरह योगदान दिया। तमीम का अपने दूसरे ही टेस्ट में पहला शतक खास है। मिराज ने पहले भी ऐसा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने इस मैच में कैसी बल्लेबाजी की। हसन, तैजुल, तस्कीन और इबादत भी। आमतौर पर हमें उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए इस मैच में यह बहुत अहम योगदान था। हमें उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए।"

शांतो ने कहा, "अगर आप मैच के पहले सेशन को देखें, तो हसन, तस्कीन और इबादत ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसने इस मैच का माहौल बना दिया। हसन ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां आने से पहले भी उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने काउंटी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वहां के हालात यहां जैसे ही हैं। पिछले कुछ वर्षों में तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हमारे पास तैजुल (इस्लाम) और (मेहदी हसन) मिराज जैसे दो बेहतरीन स्पिनर भी हैं। मुझे लगा कि मिराज ने हालात का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, खासकर दूसरी पारी में, और उनके पास काफी अनुभव भी है। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट मैच खेले हैं और उन्हें अपनी भूमिका पता है। इसलिए उन्हें अच्छा प्रदर्शन करते देखकर बहुत खुशी हुई।"

मेहदी ने टेस्ट करियर में 15वीं बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। तैजुल इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान मार्नस लाबुशेन को आउट किया। इसके अलावा, चोटिल उंगली के बावजूद उन्होंने कुछ जरूरी रन भी बनाए।

शांतो ने तंजीद हसन को उनके पहले शतक के लिए बधाई देने के साथ निचले क्रम के बल्लेबाजों के जज्बे की भी तारीफ की, जिसकी बदौलत बांग्लादेश पहली पारी में 426 रन तक पहुंच सका।

इससे पहले, बांग्लादेशी टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में सिर्फ 54 रन पर ढेर हो गई थी। पिछले टेस्ट में उसे जिम्बाब्वे के हाथों पारी और 85 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। शांतो ने कहा कि इन नतीजों का टीम के आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, "हमने उस अभ्यास मैच में अच्छा नहीं खेला, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही है। हमने इसे सिर्फ एक अभ्यास मैच की तरह ही लिया, उस मैच के बाद हम ज्यादा निराश नहीं हुए। हमने अपनी गलतियों पर बात की, लेकिन उस मैच में हम सभी को बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका भी दे रहे थे। हमने इसे एक सही अभ्यास मैच की तरह लिया, लेकिन इसका असर इस टेस्ट मैच पर ज्यादा नहीं दिखा। हमने जिम्बाब्वे के विरुद्ध भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, हालांकि हालात काफी मुश्किल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मैच के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हुआ। खिलाड़ी अभी भी अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि हमें पता था कि हम हालात बदल सकते हैं। हमारे जेहन में मई में पाकिस्तान के विरुद्ध मिली 2-0 की जीत की याद भी थी।"

शांतो ने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने की चुनौती को स्वीकार करने पर ध्यान देते हुए कहा, "हमें यह मानना ​​होगा कि ये हालात मुश्किल हैं। उनके पास वर्ल्ड-क्लास बैटिंग लाइन-अप और विश्व स्तरीय बल्लेबाजी आक्रमण है। वे एक शानदार क्रिकेट टीम हैं, लेकिन इस दौरे से पहले, हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। उनकी बॉलिंग लाइन-अप के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करना और उनके बल्लेबाजों के विरुद्ध अच्छी गेंदबाजी करना - हम हालात को लेकर परेशान होने के बजाय इन चीजों का लुत्फ उठाना चाहते थे। हमने चुनौती स्वीकार की, जो इस टेस्ट मैच में हमारे तालमेल बिठाने और मजा लेने के तरीके से साफ दिखी।"

इस ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश में जश्न मनाया गया; शांतो ने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने टीम को बधाई देने के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने हमें बधाई देने के लिए फोन किया। हमारे बोर्ड अध्यक्ष ने भी हमसे बात की; वे बहुत खुश हैं। हमें गृह मंत्री का भी फोन आया। ये हमारे लिए खास पल हैं, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि देश में हर कोई हमारी सफलता का आनंद ले रहा है।"

--आईएएनएस

आरएसजी