गाले टेस्ट: बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी

गाले, 16 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका और भारत के बीच गाले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा टेस्ट मैच बारिश की वजह से प्रभावित है। बारिश की वजह से पहले दिन सिर्फ 73 ओवर का खेल हो सका था। बारिश ने टेस्ट के दूसरे दिन भी खलल डाली है, और मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका है।

मैच भारतीय समयानुसार 10बजे सुबह से शुरू होना था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। पूरा ग्राउंड ढका हुआ है। भारतीय समयानुसार बारिश 10:12 मिनट पर रूक गई थी, लेकिन कवर पर बहुत पानी होने की वजह से मैच शुरू होने में समय लग सकता है। फिलहाल, मैच शुरू होने का कोई आधिकारिक समय नहीं बताया गया है। हालांकि, श्रीलंका में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है और मैदान पूरी तरह कवर होने की वजह से, गिला होने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में बारिश रूकी रही, तो मैच जल्द शुरू हो सकता है।

मैच का पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था। पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल और देवदत्त पड्डिकल ने पारी को संभाला। राहुल 77 के स्कोर पर क्रैंप की वजह से रिटायर हर्ट हो गए। राहुल ने 162 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 77 रन बनाए हैं। दूसरे दिन वह बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं।

शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत और देवदत्त पड्डिकल क्रीज पर हैं। पड्डिकल ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। पड्डिकल 178 गेंदों पर 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 131 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, पंत 36 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाबाद हैं।

--आईएएनएस

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