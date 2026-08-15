बतौर टेनिस खिलाड़ी दिग्गजों को हराया, अब बतिस्ता अगुट ने फुटबॉल डेब्यू में दागे 2 गोल

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व टेनिस खिलाड़ी और 2019 विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट रॉबर्टो बतिस्ता अगुट जब बतौर फुटबॉलर अपने डेब्यू मैच में उतरे, तो उन्होंने दो गोल दागे। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने स्पेन की सातवें-टियर की टीम 'सीडी एल्स इबारसोस' की 4-2 से जीत में अहम भूमिका निभाई।

स्पेनिश स्टार ने करीब एक महीने पहले ही टेनिस से संन्यास लिया था, जिसके बाद फुटबॉल का रुख करते हुए सीडी एल्स इबारसोस के साथ करार किया। हालांकि, टेनिस को करियर के रूप में चुनने से पहले बतिस्ता अगुट विल्लारियल के लिए यूथ फुटबॉल खेल चुके थे।

12 सिंगल्स खिताब जीत चुका यह स्पेनिश खिलाड़ी एसडब्ल्यू19 में सेमीफाइनलिस्ट और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में क्वार्टरफाइनलिस्ट रहा। इसके साथ ही उन्होंने साल 2019 में अपनी सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग नंबर 9 हासिल की। ​​उन्होंने साल 2019 में डेविस कप भी जीता था।

बतौर टेनिस खिलाड़ी रॉबर्टो बतिस्ता अगुट ने नोवाक जोकोविच, डेनिल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव और मारिन सिलिक जैसे दिग्गजों को मात दी है। 2021 यूएस ओपन विजेता मेदवेदेव के खिलाफ उनका 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड 5-2 रहा है।

उन्होंने यह महसूस करते हुए टेनिस से दूरी बना ली थी कि इस खेल में उनका समय पूरा हो गया है। बतिस्ता अगुट ने एटीपीटूरडॉटकॉम को बताया था, "एक समय ऐसा आता है, जब आपका शरीर और दिमाग कहते हैं 'बस बहुत हुआ'। आपको यह जानना होगा कि खुद की बात कैसे सुनी जाए और सही समय पर टूर से कैसे अलग हुआ जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं शारीरिक रूप से वैसी स्थिति में हूं जैसा पहले हुआ करता था। मेरे शरीर की जो स्थिति है, उसे देखते हुए मैं एक सप्ताह में चार या पांच मैचों का सामना नहीं कर सकता। अब समय आ गया है।"

रॉबर्टो बतिस्ता अगुट को 'एल्स इबारसोस' क्लब ने साइन किया। क्लब को उम्मीद थी कि यह पूर्व टेनिस स्टार पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्लब ने इंस्टाग्राम पर इस जानकारी को साझा करते हुए लिखा था, "यह आधिकारिक घोषणा है: रॉबर्टो बौतिस्ता अगुत अब सीडी एल्स इबारसोस के खिलाड़ी हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी