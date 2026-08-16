'वह बहुत बड़ा खतरा हैं': रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनाइटेड में बनाए रखना चाहते हैं हैरी मैग्वायर

मैनचेस्टर, 16 अगस्त (आईएएनएस)। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैरी मैग्वायर ने मार्कस रैशफोर्ड के ओल्ड ट्रैफर्ड में बने रहने का समर्थन किया है। उनका मानना है कि अगर रैशफोर्ड टीम में रहते हैं तो वह टीम के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और नए सीजन की शानदार शुरुआत करने की यूनाइटेड की कोशिशों में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

रैशफोर्ड ने व्रोकला में एसी मिलान के खिलाफ प्री-सीज़न मैच में यूनाइटेड के लिए वापसी की, जिसमें टीम को 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2024 के बाद क्लब के लिए यह उनका पहला मैच था। ट्रांसफर विंडो अभी भी खुली है और उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन मैगुइरे का मानना ​​है कि नए प्रीमियर लीग सीजन की तैयारी कर रही यूनाइटेड के लिए रैशफोर्ड की काबिलियत और अनुभव बहुत कीमती साबित हो सकते हैं।

1 सितंबर तक ट्रांसफर विंडो खुली रहने के कारण यूनाइटेड में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। नंबर 9 वाली जर्सी के बारे में भी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, खासकर इसलिए क्योंकि बेंजामिन सेस्को, जिनके इस सीजन में यह जर्सी पहनने की उम्मीद थी, चोट के कारण बाहर हैं।

मैगुइरे ने माना कि उन्हें नहीं पता कि रैशफोर्ड के साथ क्या होगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे चाहेंगे कि उनके साथी खिलाड़ी टीम में बने रहें।

'बीबीसी' के अनुसार मैगुइरे ने कहा, "जाहिर है, ट्रांसफर विंडो अभी भी खुली है। खिलाड़ी के तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि वह यहीं रहें क्योंकि अगर वह रहते हैं, तो वह टीम के लिए बहुत बड़े एसेट होंगे। वह निश्चित रूप से हमारी टीम को बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा कि जब वह मैदान पर आए, तो उन्होंने विपक्षी टीम की डिफेंस लाइन को काफी परेशान किया। वह गोल भी कर सकते थे। वह बहुत बड़ा खतरा हैं। मैंने कई वर्षों तक मार्कस के साथ खेला है, और मुझे पता है कि उनके खिलाफ खेलने और ट्रेनिंग में उनके साथ खेलने से हमें मदद मिलेगी।"

प्री-सीजन मैच में हार के बाद, मैगुइरे ने कहा कि नए सीजन की तैयारी के दौरान यूनाइटेड को और ज्यादा जोश और आक्रामकता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम पिच पर और आगे बढ़कर खेलना चाहते हैं, ज्यादा आक्रामक होना चाहते हैं और फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं। यह एकमात्र ऐसा मैच था जिसमें मुझे नहीं लगा कि हमने इस मामले में अपनी क्षमता के अनुसार खेल दिखाया। हमने कई बार गेंद पर कब्जा वापस हासिल किया और उससे कई मौके भी बनाए, लेकिन हम अपना दबाव उस हद तक बनाए नहीं रख पाए, जितनी जरूरत थी।"

मैगुइरे ने यूनाइटेड के पूर्व मैनेजर रूबेन अमोरिम के बारे में भी अच्छी बातें कहीं, जो क्लब छोड़ने से पहले 14 महीने तक इसके इंचार्ज थे। उन्होंने कहा, "उन्हें और उनके पूरे स्टाफ को देखकर बहुत अच्छा लगा। रूबेन और उनके स्टाफ के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मुझे खुशी है कि उन्हें प्रभावित करने और यह दिखाने का एक और मौका मिला है कि वह कितने बेहतरीन मैनेजर हैं। मुझे यकीन है कि वह सफल होंगे। रूबेन के बारे में मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। बस मैनचेस्टर यूनाइटेड में बात नहीं बन पाई।"

मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2025-26 प्रीमियर लीग सीजन 71 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खत्म किया; अपने अभियान के दौरान उन्होंने 20 जीत हासिल कीं, 11 मैच ड्रॉ खेले और 7 में हार का सामना किया। वे 22 अगस्त को हाल ही में प्रमोट हुई टीम हल सिटी एफसी के खिलाफ 2026-27 सीजन की शुरुआत करेंगे।

--आईएएनएस

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