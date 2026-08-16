कलेक्शन में जो चीज मुझसे छूट गई है वह गोल्ड है, खिताब जीतने के इस बार कई दावेदार: एंडर्स एंटोनसेन

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन सोमवार को नई दिल्ली में अपने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंपेन की शुरुआत करेंगे तो उनका लक्ष्य अपने कलेक्शन में एक और मेडल जोड़ना है। डेन थाईलैंड ओपन का खिताब जीतने से मिले आत्मविश्वास के बाद एंटोनसेन मेंस सिंगल्स में विश्व टाइटल को अब अपने नाम करना चाहते हैं।

एंटोनसेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले ही तीन ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, लेकिन गोल्ड अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है। 28 साल के इस खिलाड़ी ने माना कि अपने मेडल पूरे करना उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन उन्हें पता है कि मौजूदा फील्ड की क्वालिटी में गलती की गुंजाइश बहुत कम है।

पत्रकारों संग बातचीत करते हुए एंटोनसेन ने कहा, "हां, आप सही हैं। मैंने तीन बार ब्रॉन्ज और एक बार सिल्वर जीता है। कलेक्शन में जो चीज मुझसे छूट गई है वह गोल्ड है। अगर मैं उसे जीत पाता तो यह कमाल का और सपना सच होने जैसा होता, लेकिन यह मुझे आखिरी कदम उठाने से रोक रहा था। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में मेरा सामना कुछ अच्छे खिलाड़ियों से होगा। तो हां, उम्मीद है कि यह साल मेरा साल हो सकता है। मुझे अपना सबसे अच्छा खेलना होगा और शायद पहले से भी बेहतर। मुझे किस्मत का भी साथ चाहिए होगा। पुरुषों की कैटेगरी अभी बहुत अच्छी है। जीतने के लिए बहुत सारे दावेदार हैं। तो जो यह खिताब जीतेगा उसे जाहिर तौर पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा।"

एंटोनसेन की उम्मीद थाईलैंड ओपन में उनकी सफलता से भी बढ़ी है, जहां उन्होंने एक ऐसा टाइटल जीता जो उन्होंने पहले कभी नहीं जीता था। सीजन में आगे होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ, वह उस जीत को इस बात का सबूत मानते हैं कि उनका सबसे अच्छा लेवल अभी भी उनकी पहुंच में है।

उन्होंने कहा, "थाईलैंड ओपन पक्का मेरे इस साल का अब तक का सबसे खास पल रहा है और मुझे यह टाइटल जीतकर बहुत-बहुत गर्व महसूस हुआ, एक ऐसा टाइटल जो मैंने पहले कभी नहीं जीता था। ऐसे में मुझे कहना चाहिए कि यह हौसला बढ़ाने वाला था। इसलिए भले ही मैंने पिछले कुछ टूर्नामेंट में कोई खिताब न जीता हो, लेकिन हाल में अभी सिर्फ 4 ही टूर्नामेंट हुए हैं। इससे मुझे उम्मीद मिलती है कि मेरा लेवल ठीक है, लेकिन मुझे इसे और बेहतर करना होगा।" जो बात इस चैलेंज को खास तौर पर मुश्किल बनाती है, वह है किसी क्लियर पसंदीदा खिलाड़ी का न होना। एंटोनसेन का मानना ​​है कि पुरुषों का सिंगल्स का मैदान अब ज्यादा खुला हो गया है, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी टाइटल जीतने का सिलसिला बना सकते हैं।

"हां, ऐसा लगता है कि सभी ने अपना लेवल बढ़ा लिया है। पहले के जमाने में शायद एक या दो साफ फेवरेट होते थे। अब ऐसा नहीं है। अलग-अलग देशों से बहुत सारे प्रतियोगी हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत उत्साहित करने वाला है कि यह इतना अप्रत्याशित है। इससे यह काफी मजेदार हो जाता है। कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि इससे यह कैटेगरी बहुत, बहुत एक्साइटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता। हर कोई बस बेहतर होता जा रहा है।"

एंटोनसेन को नहीं लगता कि विक्टर एक्सेलसेन के इंटरनेशनल बैडमिंटन से जाने के बाद उन पर बढ़े हुए ध्यान ने उनका बोझ बढ़ाया है। एंटोनसेन के लिए जो उम्मीदें मायने रखती हैं, वे वही हैं जो वह खुद से रखते हैं। उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं होता। मुझे जो दबाव महसूस होता है, वह सिर्फ अंदर से आने वाला दबाव है। मैं खुद को ऊंचे स्टैंडर्ड पर रखता हूं और मैं जीतना चाहता हूं और सबसे बड़ा खिताब जीतना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि बाकी सब क्या कहते हैं या मीडिया क्या कहता है। इसलिए मेरे अलावा किसी और से उम्मीदें रखना कोई मायने नहीं रखता। मुझे सच में ऐसा महसूस नहीं होता।"

मेन्स सिंगल्स सर्किट के प्रतिस्पर्धा ने भी एंटोनसेन के बड़े टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड को देखने के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अब शुरुआती स्टेज को सिर्फ प्रतियोगिता में जमने का समय नहीं मान सकते। "बेशक, यह पक्का है। अगर आप अपनी सोच में बहुत स्थिर हो जाते हैं, तो आपके जीतने का चांस होगा। अगर आप 100 प्रतिशत फिट नहीं हैं, तो आप पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे, ज्यादातर चांस है। इसी वजह से आपको हर बार, हर मैच में इसे लाने की जरूरत है, जहां पहले के दिनों में मुझे शायद ऐसा लगता था कि पहले दो राउंड टूर्नामेंट में आने जैसा था। और फिर उस प्वाइंट से यह सच में सीरियस हो गया। अब आपको पहले मैच से ही अपना बेस्ट देने की जरूरत है।"

--आईएएनएस

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