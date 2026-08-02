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शेर-ए-पंजाब टी20 लीग का आधिकारिक ऐलान, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह रहे मुख्य आकर्षण

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 02, 2026, 03:10 PM
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग का आधिकारिक ऐलान, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह रहे मुख्य आकर्षण

न्यू चंडीगढ़, 2 अगस्त (आईएएनएस)। शेर-ए-पंजाब टी20 लीग रविवार को पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आधिकारिक रूप से लॉन्च की गई। लीग को पंजाब के उभरते क्रिकेटरों को एक मंच देने के मकसद से शुरू किया गया है।

टूर्नामेंट का पहला एडिशन 30 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा। इसमें छह फ्रेंचाइजी राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में 27 मैचों में हिस्सा लेंगी। लीग में पंजाब के कई बड़े क्रिकेटर हिस्सा लेंगे, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, टी20 फॉर्मेट के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़, विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और ऑलराउंडर रमनदीप सिंह शामिल हैं।

लीग को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर और अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने गिल और अर्शदीप की मौजूदगी में लॉन्च किया। सेरेमनी के दौरान टूर्नामेंट का आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया गया।

गिल ने इस मौके पर शेर-ए-पंजाब टी20 लीग को युवा क्रिकेटरों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और पंजाब और भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श मंच बताया।

शुभमन ने कहा, "पंजाब ने हमेशा बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं। मेरा मानना ​​है कि यह लीग और भी कई क्रिकेटरों को खोजने में मदद करेगी। मैं इस शानदार पहल के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देता हूं और लीग की बड़ी सफलता की कामना करता हूं।"

मीत हेयर ने कहा कि पंजाब हमेशा क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े योगदान देने वालों में से एक रहा है। राज्य ने लाला अमरनाथ और युवराज सिंह जैसे लेजेंड्स के साथ-साथ गिल, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह और हरमनप्रीत कौर जैसे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्टार्स दिए हैं।

उन्होंने कहा, "पंजाब में टैलेंट की गहराई बेजोड़ है, और इसीलिए हमें विश्वास है कि शेर-ए-पंजाब टी20 लीग देश के प्रमुख घरेलू टी20 लीग में से एक बन जाएगी।"

लीग को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की एक दूर की सोच वाली पहल बताते हुए, मीत हेयर ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद राज्य के उभरते क्रिकेटरों को अपना टैलेंट दिखाने और अपने करियर में अगला कदम उठाने के लिए एक पेशेवर मंच देना है।

उन्होंने कहा, "यह लीग युवा क्रिकेटरों को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ अपना टैलेंट दिखाने का एक मंच देगी। हम सभी खिलाड़ियों, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और इस पहल से जुड़े सभी लोगों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि लीग बहुत सफल होगी।"

पीसीए अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता ने कहा कि यह कॉम्पिटिशन उभरते क्रिकेटरों को इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और एक बड़े मंच पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका देगा।

मेहता ने कहा, "शेर-ए-पंजाब टी20 लीग पंजाब क्रिकेट के भविष्य को बनाने और उसे और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।"

लॉन्च सेरेमनी के दौरान, पीसीए सचिव मीत हेयर, अध्यक्ष अमरजीत मेहता, उपाध्यक्ष दीपक बाली, ट्रेजरर सुनील गुप्ता और संयुक्त सचिव सिद्धांत शर्मा ने भी फ्रेंचाइजी मालिकों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पहले संस्करण के लिए नीलामी 9 अगस्त को होगी। अमृतसर, फाजिल्का, जालंधर, लुधियाना, मोहाली और बठिंडा की छह फ्रेंचाइजी अपनी टीम बनाने के लिए नीलामी में हिस्सा लेंगी।

हर फ्रेंचाइजी की पर्स वैल्यू 45 लाख रुपये होगी। मार्की प्लेयर की कीमत 10 लाख रुपये होगी, जबकि आइकन प्लेयर का बेस प्राइस 1.5 लाख रुपये तय किया गया है। पंजाब के फर्स्ट-क्लास, अंडर-23, अंडर-19 और जिला खिलाड़ियों के लिए बेस प्राइस क्रमश: 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 20,000 रुपये तय किए गए हैं। हर फ्रेंचाइजी में ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ी हो सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके