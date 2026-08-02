सरकार सहयोग जारी रखे, हम आगे और भी ज्यादा पदक जीतेंगे: मीराबाई चानू

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चानू ने 48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। मौजूदा इवेंट में चानू का स्वर्ण देश का पहला स्वर्ण था। वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में चानू का यह लगातार तीसरा स्वर्ण पदक था। मीराबाई चानू ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आई हैं।

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भारत लौटने के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में मीराबाई चानू ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं कि मेरी कामयाबी को इतने अच्छे से पहचाना गया। मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगी। सबसे खुशी की खबर यह है कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित कर सकता है। इससे युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ज्यादा खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे।"

मीराबाई चानू ने कहा, "पूरे भारत की खेल संरचना में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सहयोग दे रही है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वे हर खेल का इसी तरह सहयोग करते रहें—अलग-अलग जगहों पर सही ट्रेनिंग देकर, बड़े खेलों या चैंपियनशिप की तैयारी के लिए हमें विदेश में ट्रेनिंग करने में मदद करें—तो ये सुविधाएं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अगर वे हर खिलाड़ी और हर खेल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, चाहे वे युवा हों, पदक जीतने वाले हों, या जिन्होंने अभी तक कोई पदक नहीं जीता है, तो युवा पीढ़ी निश्चित रूप से कई बेहतरीन एथलीट तैयार करेगी और पदक भी जीतेगी। हम अभी से भी ज्यादा पदक घर लाएंगे।"

एथलीट के लिए चोटों से उबरना और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना कितना मुश्किल होता है? इस सवाल के जवाब में चानू ने कहा, "एक खिलाड़ी की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी ट्रेनिंग अच्छी चलती है, तो कभी खराब। उन मुश्किल समय में, यह ख्याल आता है कि आगे क्या होगा और अगर ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रही तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। सबसे बढ़कर, ज्यादातर चोटें तब लगती हैं जब आप अपने पीक पर होते हैं या किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे होते हैं। चोटें हर खेल के हर खिलाड़ी पर असर डालती हैं। मजबूत मानसिकता रखते हुए उन पलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि ये चुनौतियां हमारी जिंदगी में हर जगह होती रहेंगी। इसलिए सबसे पहले, कड़ी मेहनत, त्याग और अनुशासन बनाए रखना आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है।"

--आईएएनएस

पीएके