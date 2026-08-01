'स्कॉट ने बहुत अच्छा काम किया', नीदरलैंड का कप्तान बनने के बाद बोले बास डी लीडे

एम्स्टर्डम, 1 अगस्त (आईएएनएस)। नीदरलैंड के नए कप्तान बास डी लीडे ने पिछले चार सालों के दौरान टीम की बेहतरीन कप्तानी के लिए स्कॉट एडवर्ड्स की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड कप्तान के रूप में स्कॉट ने बहुत अच्छा काम किया।

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रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन के एक बयान में डी लीडे ने कहा, "स्कॉट ने हमारे कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। वह एक साफ बातचीत करने वाले हैं और उन्होंने हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सिखाया। मुझे बहुत खुशी है कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह यूट्रेक्ट में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान उनका प्रदर्शन एक बार फिर शानदार रहा। खिलाड़ियों की ओर से, मैं पिछले चार सालों में स्कॉट की बेहतरीन कप्तानी के लिए धन्यवाद देता हूं।"

एडवर्ड्स ने कहा, "डच टीम का कप्तान बनना बहुत सम्मान की बात थी। मुझे लगता है कि मैं एक खिलाड़ी के तौर पर टीम को और भी बहुत कुछ दे सकता हूं। मैं कप्तान की भूमिका पूरे भरोसे के साथ बास डी लीडे को सौंप रहा हूं, जो नेशनल टीम के लिए एक खिलाड़ी के तौर पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।"

स्कॉट एडवर्ड्स ने जून 2022 में नीदरलैंड की कप्तानी संभाली थी। इस दौरान टीम ने 56 वनडे मैच खेले। इस दौरान टीम को 24 मैचों में जीत मिली थी। एडवर्ड्स की कप्तानी में वनडे विश्व 2023 में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

एडवर्ड्स ने 50 टी20 मैचों में नीदरलैंड की कप्तानी की थी। उनकी कप्तानी में नीदरलैंड टी20 विश्व कप 2022 में सुपर-12 तक पहुंची थी। इस दौरान टीम ने दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को हराया था। नीदरलैंड से हारकर दक्षिण अफ्रीका विश्व कप से बाहर हो गई थी।

4 साल टीम की कप्तानी के बाद हाल ही में एडवर्ड्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह टीम में एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बने रहेंगे। एडवर्ड्स के कप्तान पद से इस्तीफे के बाद ऑलराउंडर बास डी लीडे नया कप्तान बनाया गया है।

--आईएएनएस

पीएके