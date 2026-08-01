सैफ चैंपियनशिप 2026: पाकिस्तान और मालदीव के साथ 'ग्रुप-बी' में डिफेंडिंग चैंपियन भारत

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। सैफ चैंपियनशिप 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत को 'ग्रुप-बी' में पाकिस्तान और मालदीव के साथ रखा गया है। इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट के 15वें संस्करण के लिए ड्रॉ शनिवार को थिम्पू, भूटान में निकाला गया।

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यह टूर्नामेंट 4 से 17 नवंबर तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 'ब्लू टाइगर्स' (भारतीय टीम) रिकॉर्ड 10वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने की कोशिश करेंगे।

भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और उसके बाद 11 नवंबर को मालदीव का सामना करेगा। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 14 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 17 नवंबर को होगा।

'ग्रुप-ए' में मेजबान बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान शामिल हैं। अगर फीफा 1 सितंबर से पहले 'ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन' पर लगा प्रतिबंध हटा देता है, तो नेपाल को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा। अगर प्रतिबंध जारी रहता है, तो टूर्नामेंट छह टीमों के बीच खेला जाएगा।

भारत इस प्रतियोगिता में अपने ग्रुप-स्टेज के दोनों प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड के साथ उतर रहा है। 'ब्लू टाइगर्स' ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने 25 मैचों में से 16 जीते हैं, जबकि सात मैच ड्रॉ रहे और केवल दो में हार मिली। उनकी पिछली भिड़ंत 2023 सैफ चैंपियनशिप में हुई थी, जिसमें भारत ने 4-0 से शानदार जीत दर्ज की थी।

मालदीव के खिलाफ, भारत ने अपने 18 मुकाबलों में से 13 जीते हैं, जबकि दो ड्रॉ रहे और तीन में हार मिली। उनका पिछला मुकाबला मार्च 2025 में शिलांग में एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच था, जिसमें भारत ने 3-0 से आसान जीत हासिल की थी।

भारत सैफ चैंपियनशिप के इतिहास का सबसे सफल देश है, जिसने 9 बार (साल 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और 2023) खिताब जीते हैं। 'ब्लू टाइगर्स' ने अपना पिछला खिताब बेंगलुरु में फाइनल में कुवैत को हराकर जीता था।

सैफ चैंपियनशिप 2026 ड्रॉ:

ग्रुप ए: बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल (फीफा द्वारा सस्पेंशन हटाने पर निर्भर)

ग्रुप बी: भारत, पाकिस्तान, मालदीव।

भारत के मैच:

5 नवंबर: पाकिस्तान बनाम भारत।

11 नवंबर: भारत बनाम मालदीव।

--आईएएनएस

आरएसजी