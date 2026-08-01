सीडब्ल्यूजी 2026: सचिन सिवाच ने पुरुषों की 60 किग्रा बॉक्सिंग में गोल्ड जीता

ग्लासगो, 2 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने शनिवार को फाइनल में नामीबिया के ट्राईअगेन मोर्नी न्डेवेलो को 3-2 के करीबी स्प्लिट डिसीजन से हराकर पुरुषों की 60 किग्रा बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता।

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बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक में, सचिन ने जबरदस्त संयम और रणनीतिक अनुशासन दिखाते हुए नामीबियाई मुक्केबाज को हराया। इस मुकाबले का हर राउंड बहुत कड़ा था। यह जजों के स्कोरकार्ड से इस लड़ाई की तीव्रता का पता चलता है - तीन जजों ने भारतीय मुक्केबाज को विजेता घोषित किया, जबकि दो ने न्डेवेलो के पक्ष में फैसला दिया।

भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और तीनों राउंड में अपने प्रतिद्वंद्वी को हर पंच का जवाब दिया। आखिरी घंटी बजने तक मुकाबला बहुत करीबी रहा, लेकिन सचिन ने दबाव में भी अपना संयम बनाए रखा और ज्यादातर जजों को प्रभावित करने में कामयाब रहे।

सचिन की जीत ने कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में भारत के लगातार दबदबे को भी साबित किया, क्योंकि देश के मुक्केबाजों ने एक बार फिर सबसे बड़े मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ यह गोल्ड मेडल भारत की मेडल संख्या को और बढ़ाएगा।

सचिन का गोल्ड मेडल, शनिवार को बॉक्सिंग में भारत द्वारा जीते गए आठ पदकों (छह गोल्ड, दो सिल्वर) में से एक है। सचिन सिवाच, अरुंधति, प्रिया, साक्षी, प्रीति और जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि लवलीना और जादुमणी सिंह ने सिल्वर मेडल जीते।

बॉक्सिंग में मिली शानदार सफलता ने भारत को आगे बढ़ाया। इसके अलावा, पुरुषों के शॉट पुट एफ57 में 1-2 की फिनिश और जूडो में ब्रॉन्ज मेडल ने भारत को मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उसके कुल 35 मेडल हो गए हैं। भारत ने अब तक 11 गोल्ड, 16 सिल्वर और आठ ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत को बॉक्सिंग में कुछ और गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि देश के कुल 10 मुक्केबाजों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।

--आईएएनएस

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