सीडब्ल्यूजी 2026: प्रिया और प्रीति ने भी लगाए 'गोल्डन पंच', बॉक्सिंग में भारत का चौथा स्वर्ण

ग्लासगो, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को भारत के लिए बॉक्सिंग में 'स्वर्णिम दिन' रहा है। रात साढ़े 9 बजे तक भारत ने इस खेल में 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया के बाद साक्षी यादव और प्रिया घणघस ने भी अपनी-अपनी फाइनल बाउट जीतकर गोल्ड हासिल कर लिए हैं।

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शनिवार को एसईसी हॉल-5 में खेले गए मुकाबले में साक्षी यादव ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। पहला राउंड पूरी तरह से साक्षी के नाम रहा, जिनके पक्ष में सभी 5 जजों ने अपने फैसले दिए। इसके बाद दूसरे राउंड में रूबी ने शानदार वापसी की। इस राउंड में 4 जजों ने उनके पक्ष में 10-10 अंक दिए। अंतिम राउंड में साक्षी ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाते हुए सभी 5 रेफरी से 10-10 अंक हासिल किए।

अगले मुकाबले में, प्रिया घणघस ने कनाडा की मैरी-बथूल अल-अहमदियेह को 4-1 से मात दी। 'ब्लू कॉर्नर' पर मौजूद कनाडाई मुक्केबाज ने पहले राउंड को 3-2 से अपने पक्ष में किया, जिसमें 3 जजों ने उनके पक्ष में 10-10 अंक दिए, लेकिन इसके बाद अगले राउंड में प्रिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए 4 जजों से 10-10 अंक हासिल किए। अंतिम राउंड में प्रिया के लिए वापसी जरूरी थी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए खिताबी बाउट अपने नाम कर ली।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में भारत का खाता खोला था, जिन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कार्लेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से मात जी। इसके बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया ने नॉर्दन आयरलैंड की माइकेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। हालांकि, जादुमणी सिंह को सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा, जिन्हें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जाई डिक्सन ने 5-0 से हराया।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2028 में भारत कुल 33 पदकों के साथ भारत पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। देश ने अब तक 10 गोल्ड, 15 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में कुल 15 मेडल (3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज) हासिल किए। वहीं, बॉक्सिंग में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हाथ लगे हैं। जूडो में भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। वेटलिफ्टिंग में भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है, जबकि पैरा पावरलिफ्टिंग में देश के नाम पर 1 ब्रॉन्ज है।

--आईएएनएस

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