सीडब्ल्यूजी 2026: जूडोका उन्नति शर्मा की शानदार वापसी, विमेंस 63 किग्रा कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता

ग्लासगो, 1 अगस्त (आईएएनएस)। उन्नति शर्मा ने सेमीफाइनल में मिली हार से उबरते हुए शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका की स्काई नोस्टर को मात दी।

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इस जीत के साथ ही इन गेम्स में जूडो में भारत के पदकों की संख्या चार हो गई। इससे पहले, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि यामिनी मौर्या ने सिल्वर मेडल जीतकर इस खेल में भारत का दबदबा साबित किया था।

उन्नति ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की और राउंड ऑफ 16 में एस्वातिनी की लमुलेला मगागुला के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारतीय जूडोका ने सिर्फ 1 मिनट 39 सेकंड में मुकाबला खत्म कर दिया और लगातार दो 'वाजा-अरी' के बाद 'इप्पोन' से जीत हासिल की।

उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और न्यूजीलैंड की कोना क्रिस्टी के खिलाफ संयमित खेल दिखाया। उन्नति ने सेमीफाइनल में जगह बनाने से पहले एक 'यूको' हासिल किया और फिर निर्णायक 'वाजा-अरी' के साथ मुकाबला अपने नाम किया।

फाइनल में पहुंचने की उनकी कोशिश सेमीफाइनल में हार के साथ खत्म हो गई, लेकिन इस झटके से उनके हौसले पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले के लिए मैट पर लौटीं उन्नति ने आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ खेलते हुए साउथ अफ्रीका की स्काई नोस्टर को हराया और पोडियम पर जगह बनाई।

यह मेडल युवा भारतीय जूडोका के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और संयम बनाए रखा। शुरुआती राउंड में उनकी शानदार जीत और सेमीफाइनल में हार के बाद मजबूत वापसी ने उनके लड़ने के जज्बे और दबाव में वापसी करने की क्षमता को दिखाया।

ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड की इस जूडोका के लगातार आगे बढ़ने के सफर में एक और अहम पड़ाव था। इस खेल में उनका सफर एक स्थानीय ट्रेनिंग सेंटर में वजन कम करने के साधारण मकसद से शुरू हुआ था। दो साल तक बुनियादी बातें सीखने और शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, उनके खेल को देखकर उनके परिवार ने 2019 में जूडो को करियर के तौर पर अपनाने में उनका साथ देने का फैसला किया।

तभी से, उन्नति ने नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का शानदार प्रतिनिधित्व किया है और वह भारत की जूनियर और सीनियर इंटरनेशनल टीमों की नियमित सदस्य रही हैं। उन्होंने लगातार शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं; 2026 डकार अफ्रीका ओपन में गोल्ड और 2025 हांगकांग एशिया ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा, उन्होंने 2023 मकाऊ जूनियर एशियन ओपन में गोल्ड मेडल जीता और 2025 ताइपे एशियन ओपन तथा 2023 जूनियर एशियन चैंपियनशिप में टॉप-सात में जगह बनाई।

--आईएएनएस

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