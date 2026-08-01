सीडब्ल्यूजी 2026: गुलवीर ने इतिहास रचा, 10,000 मीटर में सिल्वर के बाद 5,000 मीटर दौड़ में जीता ब्रॉन्ज

ग्लासगो, 2 अगस्त (आईएएनएस)। लॉन्ग-डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने शनिवार देर रात (भारतीय समय के अनुसार) पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ गुलवीर कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय 'ट्रैक एंड फील्ड एथलीट' बन गए।
इससे पहले, गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 27:49.78 के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
गुलवीर सिंह ने 13:24.95 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि केन्या के मैथ्यू किपचुम्बा किपसांग ने 13:23.61 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन 13:24.70 सेकंड के साथ सिल्वर मेडलिस्ट रहे।
स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में गुलवीर सिंह ने पहले 400 मीटर 1:10.6 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह 8वें स्थान पर थे। इसके बाद उन्होंने अगले 400 मीटर 1:06.4 सेकंड में पूरे करते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया था। यहां से अगले दो लैप उन्होंने क्रमश: 32.9 सेकंड और 34.1 सेकंड में पूरे किए।
उत्तर प्रदेश के अतरौली के रहने वाले 28 वर्षीय आर्मीमैन गुलवीर सिंह ने शुरुआती 3,000 मीटर 8:16.6 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह पाचवें स्थान पर थे। गुलवीर ने 4,800 मीटर तक तीसरा स्थान हासिल कर लिया था, जिसके बाद अगले 200 मीटर यही स्थान बरकरार रखते हुए देश को सिल्वर जिताया।
वहीं, केन्या के मैथ्यू किपचुम्बा किपसांग ने शुरुआती 400 मीटर 1:11.0 सेकंड में पूरे किए। उस समय तक वह 15वें स्थान पर थे। इसके बाद उन्होंने 3,000 मीटर 9वें स्थान पर रहते हुए 8:16.8 सेकंड में पूरे किए। 4,800 मीटर तक किपसांग सबसे आगे पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने बढ़त को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम कर लिया।
दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के काय रॉबिन्सन ने शुरुआती 400 मीटर सबसे आगे रहते हुए 1:10.2 सेकंड में पूरे किए। इसके बाद 3,000 मीटर तक यह धावक 7वें स्थान पर था। उन्होंने यह दूरी 8:16.7 सेकंड में पूरी कर ली थी। रॉबिन्सन 4,500 मीटर तक एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन 4,700 मीटर के बाद इस बढ़त को गंवा दिया। अंतत: उन्होंने दूसरे पायदान पर रहते हुए सिल्वर अपने नाम किया।
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक कुल 39 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फिलहाल भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है।
--आईएएनएस
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