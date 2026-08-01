राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रीति और जैस्मीन को दी बधाई

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय दल ने ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार को बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत की महिला मुक्केबाजों प्रीति पवार और जैस्मीन लैम्बोरिया ने अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इन दोनों महिला मुक्केबाजों को बधाई दी है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर प्रीति पवार को बधाई देते हुए लिखा, "बेहतरीन काम से मिली सुनहरी जीत। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 54 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रीति पवार को बहुत-बहुत बधाई। आपकी यादगार कामयाबी आपके धैर्य, सटीकता और बेहतरीन स्किल का सबूत है। मैं चाहता हूं कि आप भारत की खेल की उम्मीदों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और आपको लगातार सफलता मिले।"

राष्ट्रपति ने जैस्मीन लैम्बोरिया के लिए एक्स पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और सुनहरा पल। महिलाओं के 57 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने जैस्मीन लैम्बोरिया को बहुत-बहुत बधाई। आपकी अटूट लगन, पक्का इरादा और शानदार प्रदर्शन ने देश को बहुत सम्मान दिलाया है। मैं कामना करता हूं कि आप अपनी प्रेरणा देने वाली यात्रा जारी रखें और भी सफलताएं पाएं।"

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रीति पवार और जैस्मीन लैम्बोरिया को बधाई दी है।

एसएसबी ने अपने एक्स पर लिखा, "भारत के लिए स्वर्ण। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 में भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। प्रीति ने महिलाओं की 54 किग्रा श्रेणी में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5:0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।"

जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किग्रा फाइनल में 4 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता माइकेला वॉल्श को 5:0 से हराकर स्वर्ण जीता।"

पोस्ट में आगे लिखा है, "भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम की कोच, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की हेड कांस्टेबल (महिला) के. मंदाकिनी चानू के मार्गदर्शन में भारतीय मुक्केबाजी के लिए यह गर्व का पल है। भारतीय दल स्वर्ण पदक के लिए जाएगा।"

--आईएएनएस

पीएके