रॉकेट क्लासिक के लिए राइली और ब्रेनन के बीच मुकाबला; प्ले-ऑफ की दौड़ में अक्षय भाटिया

डेट्रॉइट, 2 अगस्त (आईएएनएस)। डेविस राइली ने पीजीए टूर पर जीत हासिल करने और प्ले-ऑफ में जगह बनाने के लिए खुद को अच्छी स्थिति में ला खड़ा किया है। राइली ने डेट्रॉइट गोल्फ क्लब में 7-अंडर 63 का स्कोर किया और कुल 15 के स्कोर के साथ एक शॉट की बढ़त बना ली।

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राइली ने लगातार बर्डी के साथ राउंड खत्म किया; उन्होंने 17वें होल पर 54-फुट का और 18वें होल पर 10-फुट का पुट लगाकर माइकल ब्रेनन के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। टॉप-70 खिलाड़ियों के प्ले-ऑफ में पहुंचने से पहले रॉकेट क्लासिक और अगले हफ्ते होने वाली विन्धम चैंपियनशिप आखिरी दो टूर्नामेंट हैं। भारतीय मूल के खिलाड़ी अक्षय भाटिया (12वें), एरॉन राय (35वें), साहिल थीगाला (42वें) और इंडो-कैनेडियन सुदर्शन येल्लामाराजू (53वें) प्ले-ऑफ में जगह बनाने की अच्छी स्थिति में हैं।

राइली अपने करियर की तीसरी जीत और चार्ल्स श्वाब चैलेंज 2024 के बाद पहली जीत हासिल करने और प्ले-ऑफ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे पिछले हफ्ते के 3एम ओपन सहित 10 बार कट से बाहर हो चुके हैं और फेडएक्स कप स्टैंडिंग में 146वें स्थान पर हैं।

राइली के पास हवाई में सीजन की शुरुआत में हुए सोनी ओपन को जीतने का मौका था, जहां वे तीसरे राउंड के बाद लीडर थे, लेकिन अंत में 71 का स्कोर करने के कारण छठे स्थान पर आ गए। ब्रेनन (64) का राउंड शानदार रहा और उन्होंने सात बर्डी लगाईं, लेकिन 18वें होल पर 9-फुट का पट चूकने के कारण उन्हें बोगी मिली और वे बढ़त में अपनी हिस्सेदारी गंवा बैठे।

रास्मस होजगार्ड (61), क्रिस कर्क (66), रिकी फाउलर (67) और कैमरन यंग (68) तीन शॉट पीछे थे। रविवार को होने वाले फाइनल राउंड से पहले जेंडर शॉफेल (67) एक और स्ट्रोक पीछे वाले ग्रुप में हैं। होजगार्ड 61 के स्कोर के साथ कोर्स रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले लगातार तीसरे खिलाड़ी बने, जिससे उन्हें बढ़त मिली, लेकिन बाद में ब्रेनन की बर्डी ने उन्हें आगे कर दिया।

'द ओपन' में दूसरे स्थान पर रहने के बाद पहली बार खेल रहे यंग शनिवार को फाइनल ग्रुप में थे और उनका राउंड मुश्किल भरा रहा। उन्होंने पहले और तीसरे होल पर 11-फीट के 'पुट' मिस किए और 'पार' पर ही संतोष करना पड़ा। दूसरे होल पर उनका 'ड्राइव' दाईं ओर चला गया और गेंद एक ऊंचे टीले पर जा गिरी, जहां गेंद उनके पैरों के स्तर से ऊपर थी; इसके चलते उन्हें फिर से 'पार' ही मिला।

24 वर्षीय ब्रेनन, जो 'वेक फॉरेस्ट' के पूर्व स्टार खिलाड़ी हैं, अपनी दूसरी जीत की कोशिश में हैं। प्रोफेशनल के तौर पर यह उनकी पहली शुरुआत थी और पिछली जीत पिछले साल 'बैंक ऑफ यूटा चैंपियनशिप' में मिली थी।

फेडएक्स कप स्टैंडिंग में 106वें नंबर पर टूर्नामेंट में शामिल होने वाले ब्रेनन के पास प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करने का मौका भी है। उन्होंने गुरुवार को लगातार आठ 'बर्डी' लगाईं - जो पीजीए टूर रिकॉर्ड से बस एक कम है - और 65 का स्कोर किया; शुक्रवार को उन्होंने 67 का स्कोर किया।

डेनमार्क के होजगार्ड पीजीए टूर पर अपनी पहली जीत की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वे अपने पिछले तीन टूर्नामेंट में 'कट' में जगह नहीं बना पाए थे, लेकिन डेट्रॉइट में वे '3 अंडर' के स्कोर के साथ वीकेंड तक पहुंचने में कामयाब रहे।

--आईएएनएस

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